بِالفيديو: 5 أهداف في ظرف 14 دقيقة فقط!

سجّل فريق بوروسيا دورتموند الألماني بعد ظهيرة السبت، خمسة أهداف في ظرف 14 دقيقة فقط!

وفاز فريق بوروسيا دورتموند بِنتيجة (6-1) على الضيف نادي فولفسبورغ، لِحساب الجولة الـ 30 من عمر البطولة الألمانية.

وأمضى لاعبو المدرب ماركو روز الأهداف الخمسة الأولى، في الدقائق: الـ 24 والـ 26 والـ 28 والـ 34 والـ 38.

وسار فريق بوروسيا دورتموند على خطى منتخب ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم 2014، لمّا سجّل أيضا خمسة أهداف في ظرف 18 دقيقة فقط.

وانتصرت ألمانيا حينها على المنافس البرازيلي بِنتيجة (7-1)، ووقّعت الأهداف الخمسة الأولى في الدقائق: الـ 11 والـ 23 والـ 24 والـ 26 والـ 29.