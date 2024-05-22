بِبصمة نيجيرية.. إنجاز تاريخي لِنادي أطلنطا الإيطالي

أحرز فريق أطلنطا الإيطالي لِكرة القدم سهرة الأربعاء كأس منافسة الدوري الأوروبي، في إنجاز تاريخي.

وفاز نادي أطلنطا بِثُلاثية نظيفة على فريق بايرن ليفركوزن الألماني، في نهائي هذه المسابقة، الذي احتضنته دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا، تحت إدارة حكم الساحة إستيفان كوفاتش الرّوماني.

وتألّق المهاجم الدولي النيجيري أديمولا لقمان (26 سنة) بِتوقيعه ثلاثية فريق أطلنطا، في الدقائق الـ 12 والـ 26 والـ 75.

وخاض لقمان 11 مباراة في الدوري الأوروبي، وسجّل 5 أهداف كما وزّع تمريرة حاسمة، بِاحتساب اللّقاء النّهائي. عِلما أنه انضمّ إلى نادي أطلنطا في صيف 2022 بِعقد يدوم 4 مواسم.

وكان لقمان قد حاز كأس العالم أواسط نسخة كوريا الجنوبية 2017 بِزيّ منتخب إنجلترا (البلد حيث أبصر النّور)، قبل أن يُغيّر الجنسية الرياضية وينتقل إلى منتخب نيجيريا (موطن الآباء)، وينشّط نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 ضد المُضيّف الإيفواري.

وبات نادي أطلنطا الإيطالي وقد حصد أوّل لقب دولي، بِنيله كأس الدوري الأوروبي نسخة 2023-2024.

وخلف نادي أطلنطا الإيطالي فريق إشبيلية الإسباني، الذي نال كأس الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وإذا كانت إسبانيا تتزعّم اللائحة بـ 14 كأسا في مسابقة الدوري الأوروبي، فإن إيطاليا قلّصت الفارق في المركز الثاني، بجمعها الكأس العاشرة. وتشغل إنجلترا الرتبة الثالثة بِرصيد 9 كؤوس.

وكوفئ التقني الإيطالي المخضرم جانبييرو غاسبيريني (66 سنة) بِأوّل تتويج في مشواره التدريبي، مع الإشارة إلى أنه أحد خيرة تقنيي “الكالتشيو”، بِتقديمه لِكرة مزيج من الاستعراض والتكتيك، بعيدا عن “البهرجة” الإعلامية، وذلك منذ إشرافه على فريق أطلنطا في صيف 2016. ويُذكّر هنا بِما فعله مواطنوه وزملاؤه: أريغو ساكي مع بارما في منتصف الثمانينيات (قبل الميلان)، ولويجي دل نيري مع كييفو فيرون في النصف الأوّل للعشرية قبل الماضية، وروبيرتو دي زيربي هذا الموسم مع نادي برايتون الإنجليزي.

وبِالمُقابل، خسر فريق بايرن ليفركوزن الألماني بعد 51 مباراة متتالية بِلا هزيمة في كلّ المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم (رقم قياسي)، وكم كان سقوطه مُدوّيا! بعد إحرازه كأس الاتحاد الأوروبي عام 1988، وخسارته نهائي رابطة أبطال أوروبا عام 2002.

وفشل التقني الإسباني الشاب تشابي (42 سنة) مدرب بايرن ليفركوزن، في تذوّق حلاوة أوّل تتويج قارّي على مستوى العارضة الفنية.