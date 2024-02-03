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رياضة

بِتسعة لاعبين.. “الفيلة” تعبر إلى نصف النّهائي

علي بهلولي
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بِتسعة لاعبين.. “الفيلة” تعبر إلى نصف النّهائي
ح.م
لقطة من مباراة كوت ديفوار (بِالزيّ البرتقالي) ومالي.

تأهّل منتخب كوت ديفوار مُستضيف نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم مساء السبت، للدور نصف النّهائي.

وفازت كوت ديفوار على منتخب مالي بِنتيجة هدفَين لِهدف، بعد الوقت الإضافي. في مباراة لُعبت بِمدينة بواكي، لِحساب ربع نهائي “كان” 2024.

وسجّل هدف منتخب مالي لاعب الخطّ الأمامي والبديل نيني دورجيلس في الدقيقة الـ 71، بينما أمضى توقيعَي كوت ديفوار كلّ من المهاجمَين: سيمون أدينغا في الدقيقة الـ 90، والبديل عمر دياكيتي في الوقت بدل الضّائع (120+2).

وأهدر متوسّط ميدان مالي أداما طراوري ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 17.

وطرد حكم السّاحة المصري محمد عادل لاعبَين من منتخب كوت ديفوار لِجمعهما بطاقتَين صفراوَين: المدافع أوديلون كوسونو في الدقيقة الـ 43، والمهاجم عمر دياكيتي في الوقت بدل الضّائع (90+3).

وفي مباراة نصف النّهائي المُبرمجة سهرة الأربعاء المقبل، يلعب منتخب “الفيلة” مع فريق الكونغو الديموقراطية.

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