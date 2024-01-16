بِخصوص التأهّل لِثُمن النّهائي.. ماذا تقول لوائح “الكاف”؟

سقطت منتخبات كبيرة مُبكّرا في فخّ التعادل أو الخسارة، على غرار الجزائر ومصر وتونس والكاميرون ونيجيريا وغانا. وهو ما يفرض التذكير بِلوائح التأهّل لِثُمن نهائي كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2024.

وتُجرى البطولة بِصيغة ستّ مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها أربعة منتخبات مُناصفة. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ثُمن النّهائي، وتلحق بهم أربعة منتخبات من أصل ستّة فرق تنال أحسن رتبة ثالثة.

وفي حال امتلاك منتخبَين للرّصيد ذاته من النّقاط في مجموعة واحدة، ولِمعرفة مركزَيهما بِالضّبط، وأيضا تحديد المُتأهّل من المُقصى، تنصّ لوائح المنافسة على:

إذا اقتصر الأمر على منتخبَين فقط:

1- نتيجة المباراة التي جمعت بين المنتخبَين المعنيَين.

2- فارق الأهداف في المقابلات الثلاث لِدور المجموعات.

3- أحسن هجوم في دور المجموعات.

4- إذا استمرّ الغموض، تلجأ اللّجنة المُنظّمة التّابعة لـ “الكاف” إلى سحب عملية القرعة، لِضبط ترتيب الفوج بِدقّة وبِصفة نهائية.

إذا امتدّ العدد إلى أكثر من منتخبَين:

1- نتائج المقابلات التي جمعت بين هذه المنتخبات.

2- فارق الأهداف في المقابلات التي جمعت بين هذه المنتخبات.

3- أحسن هجوم بين المنتخبات المعنية.

4- فارق الأهداف في كلّ مقابلات دور المجموعات.

5- أحسن هجوم في كلّ مقابلات دور المجموعات.

6- إذا استمرّ الغموض، تلجأ اللّجنة المُنظّمة التابعة لـ “الكاف” إلى سحب عملية القرعة، لِضبط ترتيب الفوج بِدقّة وبِصفة نهائية.

تحديد أفضل أربعة منتخبات من أصل ستّة فرق تنال المركز الثالث:

1- أفضل رصيد نقاط في دور المجموعات.

2- أحسن فارق أهداف في دور المجموعات.

3- أفضل هجوم في دور المجموعات.

4- إذا استمرّ الغموض، تلجأ اللّجنة المُنظّمة التابعة لـ “الكاف” إلى سحب عملية القرعة، لِضبط المنتخبات الأربعة بِدقّة وبِصفة نهائية.