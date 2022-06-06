بِخصوص الظروف المُحيطة بِمباراة الجزائر وتنزانيا

يحتضن ملعب “بنيامين مكابا” بِمدينة دار السلام التنزانية مباراة منتخب هذا البلد والجزائر، ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتُجرى هذه المباراة الأربعاء المقبل، على الساعة السابعة مساءً محلّيا، وهو توقيت الخامسة مساءً في الجزائر.

ودُشّن ملعب “بنيامين مكابا” عام 2007، وهو منشأة رياضية معشوشبة طبيعيا، وتتّسع لِنحو 60 ألف متفرّج.

وسبق لِهذا الميدان أن احتضن مقابلتَين لِتنزانيا أمام الجزائر: في عام 2011 بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012، وحينها سجّل رجال وحيد خليلوزيتش تعادلا بِهدف لِمثله. وفي 2015 ضمن إطار تصفيات مونديال روسيا، وحينها جلب لاعبو كريستيان غوركوف أيضا تعادلا، لكن بِنتيجة (2-2).

وتُظهر الصور الثلاث المُدرجة وضعية بساط ملعب “بنيامين مكابا”، خلال تدريبات لاعبي منتخب تنزانيا في الـ 31 من ماي الماضي والفاتح من جوان الحالي.

وبِخصوص الأحوال الجوية، فتقول بيانات المصالح المُختصّة إن درجة الحرارة في مدينة دار السلام التنزانية مساء الأربعاء المقبل (توقيت المباراة)، تتراوح ما بين رقمَي 26 (عند الانطلاقة) و24 (عند نهايتها)، والله أعلم. مع الإشارة إلى أن دار السلام كانت عاصمة تنزانيا في تاريخ سابق (الآن مدينة دودوما)، وتُطلّ على المحيط الهندي.