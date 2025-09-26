-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِخصوص المنافس الإفريقي لِشبيبة القبائل

علي بهلولي
  • 88
  • 0
بِخصوص المنافس الإفريقي لِشبيبة القبائل
ح.م

شدّ وفد نادي بيبياني غولد ستارز الغاني الرحال جوا نحو الجزائر، تحسّبا لِمواجهة المضيّف فريق شبيبة القبائل.

وطار ممثّل الكرة الغانية من العاصمة آكرا، وحطّ الرحال بمدينة اسطنبول التركية مساء الجمعة. على أن يطير مجدّدا نحو الجزائر.

ويحتضن ملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو أطوار هذه المباراة، الأحد المقبل على الساعة الثامنة مساءً.

وتندرج هذه المقابلة ضمن إطار إيّاب الدور الأول لِمسابقة رابطة أبطال إفريقيا، تحت إدارة حكم الساحة رشيد كونته من سيراليون.

وكان رجال المدرب جوزيف زينباور قد فازوا خارج القواعد ذهابا بِثُنائية نظيفة، وهو ما يجعل أمر التأهّل  سهلا – نوعا ما – للشبيبة.

مقالات ذات صلة
ياسين براهيمي يختار محرز أفضل لاعب في تاريخ الجزائر

ياسين براهيمي يختار محرز أفضل لاعب في تاريخ الجزائر

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شبيبة القبائل وغولد ستار الغاني

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شبيبة القبائل وغولد ستار الغاني

رسميا.. براهيمي زميلا لِنيمار

رسميا.. براهيمي زميلا لِنيمار

لاعب نادي الوكرة بركان في صدارة ترتيب الهدافين

لاعب نادي الوكرة بركان في صدارة ترتيب الهدافين

المنتخب المحلّي يواجه نظيره الفلسطيني وديا يومي 6 و13 أكتوبر في عنابة

المنتخب المحلّي يواجه نظيره الفلسطيني وديا يومي 6 و13 أكتوبر في عنابة

بخل فرنسي في حفل الكرة الذهبية ولا جاحظ له!

بخل فرنسي في حفل الكرة الذهبية ولا جاحظ له!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد