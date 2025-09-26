بِخصوص المنافس الإفريقي لِشبيبة القبائل

شدّ وفد نادي بيبياني غولد ستارز الغاني الرحال جوا نحو الجزائر، تحسّبا لِمواجهة المضيّف فريق شبيبة القبائل.

وطار ممثّل الكرة الغانية من العاصمة آكرا، وحطّ الرحال بمدينة اسطنبول التركية مساء الجمعة. على أن يطير مجدّدا نحو الجزائر.

ويحتضن ملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو أطوار هذه المباراة، الأحد المقبل على الساعة الثامنة مساءً.

وتندرج هذه المقابلة ضمن إطار إيّاب الدور الأول لِمسابقة رابطة أبطال إفريقيا، تحت إدارة حكم الساحة رشيد كونته من سيراليون.

وكان رجال المدرب جوزيف زينباور قد فازوا خارج القواعد ذهابا بِثُنائية نظيفة، وهو ما يجعل أمر التأهّل سهلا – نوعا ما – للشبيبة.