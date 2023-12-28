بِعمر 77 سنة.. سعدان يُطارد أسمى شهادات التدريب

ترشّح النّاخب الوطني الأسبق لِكرة القدم رابح سعدان، لِنيل شهادة التدريب “كاف برو”.

ويُصنّف هذا الديبلوم في خانة أسمى وأرقى شهادات التدريب، المُعترف بها من قبل الاتحادَين الدولي والإفريقي لِكرة القدم.

وبِعمر 77 سنة، ارتأى رابح سعدان خوض تربّص تكويني لِنيل شهادة التدريب “كاف برو”، رفقة 24 زميلا له، بينهم عبد الحق بن شيخة ورشيد بوعراطة وعبد القادر عمراني وعز الدين آيت جودي وخير الدين ماضوي.

وأعطى رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي إشارة افتتاح حفل تنظيم هذا التربّص، بِفندق “الأوراسي” بِالعاصمة صباح الخميس. بِحضور النّاخب الوطني جمال بلماضي.

ويُشرف على الترّبص عامر منسول الرّجل الأوّل في المديرية الفنية الوطنية التابعة لِاتحاد الكرة الجزائري، ومُمثّل “الفيفا” بلحسن معلوش.