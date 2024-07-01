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رياضة

بِعُمر نصف قرن.. دولي جزائري سابق يُواصل المغامرة الرّياضية!

الشروق الرياضي
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بِعُمر نصف قرن.. دولي جزائري سابق يُواصل المغامرة الرّياضية!
ح.م
نسيم أكرور.. صاحب الشباب "الأبدي"!

أعلنت إدارة نادي شومبيري الفرنسي في أحدث بيان لها، عن تجديد عقد اللاعب الدولي الجزائري السّابق نسيم أكرور لِموسم آخر.

وسيبلغ أكرور من العمر 50 سنة في العاشر من جويلية المقبل، عِلما أنه خاض مع المنتخب الوطني الجزائري في منصب مهاجم، نهائيات كأس أمم إفريقيا نسختَي مالي 2002 وتونس 2004.

وينتمي فريق شومبيري إلى بطولة فرنسا للدرجة الخامسة، وقد التحق به أكرور في جانفي 2020، وما زال يرتدي ألوانه، وسيُواصل معه المغامرة الرّياضية “النّادرة”.

وفي الموسم الرّياضي الذي اخْتُتمت فعّالياته مُؤخّرا، خاض نسيم أكرور 24 مباراة بِزيّ نادي شومبيري الفرنسي، في منافستي البطولة والكأس المحلّيتَين. وسجّل 5 أهداف.

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