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رياضة

بِكم بِيعت أقمصة ميسي لِمونديال 2022؟

الشروق الرياضي
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بِكم بِيعت أقمصة ميسي لِمونديال 2022؟
ح.م
ليونيل ميسي في إحدى مقابلات مونديال 2022.

بيعت الأقمصة التي ارتداها نجم وقائد منتخب الأرجنتين لِكرة القدم ليونيل ميسي، في كأس العالم 2022 بِقطر.

وتحمل الأقمصة العلامة التجارية لِشركة اللّباس والعتاد الرياضيَين الألمانية “أديداس”.

وقُدّرت القيمة المالية لِستّة أقمصة ارتداها ليونيل ميسي بِمبلغ 7.8 مليون دولار، وفقا لِأحدث تقارير الصّحافة الأرجنتينية. التي أوضحت أن عملية البيع جرت بِواسطة مزاد علني، وأن المنظّمين عرضوا ستّة أقمصة، غاب عنها اللّباس السّابع للمهاجم ميسي، والخاص بِمباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمونديال الأخير أمام منتخب بولونيا.

ولم تكشف الصّحافة الأرجنتينية عن اسم الطرف أو الجهة التي اشترت الأقمصة.

للإشارة، وفي تاريخ سابق، بِيع قميص الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا بِمبلغ 9.3 مليون دولار. والأمر يتعلّق بِلباس منتخب “الألبيسيليستي” في مواجهة إنجلترا، لِحساب ربع نهائي مونديال المكسيك 1986. وحينها سجّل مارادونا هدفَين (2-1)، أحدهما بِيده.

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