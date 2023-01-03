بِماذا أوصى “بيليه” أهلَه بِخصوص الدّفن؟

أوصى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه أهلَه بِأن يُدفَن بعد موته في مقبرة خاصّة.

وكان بيليه قد فارق الحياة الخميس الماضي، عن عمر يُناهز 82 سنة، بعد مرض ألمّ به.

واشترى بيليه في سنة 2003 قطعة أرض مساحتها 200 متر مربع، بِمقبرة تقع في مدينة سانتوس بِالجنوب الشرقي البرازيلي، وأوصى أهله بِأن يُدفَن هناك حينما يُفارق الحياة.

وتتميّز المقبرة بِكونها مبنى مُكوّنا من 14 طابقا، وهو ما جعلها تُصنّف في خانة أعلى مكان مُخصّص للدّفن في العالم. استنادا إلى إحصائيات كتاب “غينس” للأرقام القياسية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، على لسان بيليه قوله في تاريخ سابق، إن المقبرة قريبة من ملعب نادي سانتوس، الفريق الذي شهد بدايته الكروية، وطارت في أرجائه شهرته العالمية.

وأضاف بيليه أن المكان الذي اختاره “لا يُشبه المقبرة.. ينقل السلام والهدوء الرّوحيَين”.

وسبق لِعائلة بيليه أن دفنت في المقبرة ذاتها بعض أفرادها الذين فارقوا الحياة، مثل والده وعمّته وشقيقه وابنته، وأيضا زميله السابق اللاعب كوتينيو.

وتُنظَّم عند كتابة هذه الأسطر (سهرة الثلاثاء) مراسم تشييع جنازة بيليه، مع الإشارة إلى أن توقيت البرازيل يتأخّر بِأربع ساعات عن نظيره في الجزائر.