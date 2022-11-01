تأثرا بالآذان.. زوجان سويسريان يعتنقان الإسلام في تركيا

مهندس البرمجيات جين بيير كيرن (76 عامًا) وزوجته الممرضة فراكواز غابرييل بيرث (62 عامًا)

اعتنق زوجان سويسريان يعيشان في تركيا، الإسلام بعد تأثرهما بصوت الآذان، حيث تم تلقينهما الشهادتين وقاما بتغيير إسميهما.

وبحسب ما أفادت وكالة الأناضول فقد قام مهندس البرمجيات جين بيير كيرن (76 عامًا) وزوجته الممرضة فراكواز غابرييل بيرث (62 عامًا)، والمقيمين في منطقة فتحية بولاية موغلا التركية، بتغيير اسميهما إلى “حسن” و “غمزة” بعد اعتناقهما الإسلام.

وخلال مراسم اعتناق الإسلام الذي حضره كامل أوقطاي، مفتي منطقة فتحية وعدد من رجال الدين الإسلامي، تمت قراءة آيات من القرآن الكريم.

وعقب تلاوة آيات من القرآن، نطق الزوجان السويسريان بالشهادة ليعتنقا الدين الإسلامي بشكل رسمي.

وفي تصريح صحفي عقب الحفل، قال الزوجان اللذان يعيشان في فتحية منذ حوالي 5 سنوات، إنهما أعجبا بصوت الأذان وعبادة جيرانهما.

وتابعا: “ليتنا ولدنا مسلمين، عندما رأينا الإسلام أدركنا من نحن، نريد أن نقضي بقية حياتنا كمسلمين”.