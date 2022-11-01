-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

تأثرا بالآذان.. زوجان سويسريان يعتنقان الإسلام في تركيا

جواهر الشروق
  • 53
  • 0
تأثرا بالآذان.. زوجان سويسريان يعتنقان الإسلام في تركيا
الأناضول
مهندس البرمجيات جين بيير كيرن (76 عامًا) وزوجته الممرضة فراكواز غابرييل بيرث (62 عامًا)

اعتنق زوجان سويسريان يعيشان في تركيا، الإسلام بعد تأثرهما بصوت الآذان، حيث تم تلقينهما الشهادتين وقاما بتغيير إسميهما.

وبحسب ما أفادت وكالة الأناضول فقد قام مهندس البرمجيات جين بيير كيرن (76 عامًا) وزوجته الممرضة فراكواز غابرييل بيرث (62 عامًا)، والمقيمين في منطقة فتحية بولاية موغلا التركية،  بتغيير اسميهما إلى “حسن” و “غمزة” بعد اعتناقهما الإسلام.

وخلال مراسم اعتناق الإسلام الذي حضره كامل أوقطاي، مفتي منطقة فتحية وعدد من رجال الدين الإسلامي، تمت قراءة آيات من القرآن الكريم.

وعقب تلاوة آيات من القرآن، نطق الزوجان السويسريان بالشهادة ليعتنقا الدين الإسلامي بشكل رسمي.

وفي تصريح صحفي عقب الحفل، قال الزوجان اللذان يعيشان في فتحية منذ حوالي 5 سنوات، إنهما أعجبا بصوت الأذان وعبادة جيرانهما.

وتابعا: “ليتنا ولدنا مسلمين، عندما رأينا الإسلام أدركنا من نحن، نريد أن نقضي بقية حياتنا كمسلمين”.

مقالات ذات صلة
طفلة تأكل الجدران وجهاز التحكم عن بعد بسبب هذا المرض!

طفلة تأكل الجدران وجهاز التحكم عن بعد بسبب هذا المرض!

بعد حملة التنمّر على شكلها.. فنانون يدعمون هيفاء وهبي ومذيعة تكشف حقيقة الصور

بعد حملة التنمّر على شكلها.. فنانون يدعمون هيفاء وهبي ومذيعة تكشف حقيقة الصور

هذا ما قالته رئيسة مجلس النواب الأمريكي بعد الهجوم على زوجها

هذا ما قالته رئيسة مجلس النواب الأمريكي بعد الهجوم على زوجها

مذيعة مصرية: الموسيقى مثل الصلاة تمنح الإحساس بالراحة والأمان!

مذيعة مصرية: الموسيقى مثل الصلاة تمنح الإحساس بالراحة والأمان!

هذه حقيقة وفاة شيرين عبد الوهاب داخل المستشفى

هذه حقيقة وفاة شيرين عبد الوهاب داخل المستشفى

أمريكية تكتب وصفات الأكل على شواهد القبور لهذا السبب

أمريكية تكتب وصفات الأكل على شواهد القبور لهذا السبب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد