-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

تأثرت بحياة النبي محمد.. بلغارية ثمانينية تعتنق الإسلام وتختار اسم فاطمة

جواهر الشروق
  • 1087
  • 1
تأثرت بحياة النبي محمد.. بلغارية ثمانينية تعتنق الإسلام وتختار اسم فاطمة

اعتنقت سيدة بلغارية في الثمانين من عمرها الإسلام، واختارت اسم فاطمة بعدما تأثرت بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وبحسب ما أفادت وكالة ترك برس فقد اعتنقت سباسكا إيفانوفا الإسلام في ولاية أدرنة (شمال غربي تركيا)، بسبب تأثرها بسيرة سيد الخلق.

وأشرف مفتي أدرنة علاء الدين بوزقورت ونائبته زينب قايا على مراسم إعلان السيدة البلغارية إسلامها.

وفي إطار جولة لها في أدرنة، زارت دار الإفتاء في الولاية، لتعلن هناك رغبتها في اعتناق الإسلام، وعقب إسلامها قررت السيدة البلغارية تغيير اسمها إلى “فاطمة”.

وقالت إنها كانت تجري منذ فترة طويلة أبحاثًا حول الإسلام وحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي نهاية مراسم إسلامها أهدى مفتي أدرنة نسخة من القرآن الكريم للسيدة البلغارية.

مقالات ذات صلة
أثارت ضجة بتصريحاتها.. ملكة جمال المغرب جزائرية!

أثارت ضجة بتصريحاتها.. ملكة جمال المغرب جزائرية!

بالفيديو.. هذا ما قاله داعية مصري بشأن نقل كلى الخنزير للإنسان!

بالفيديو.. هذا ما قاله داعية مصري بشأن نقل كلى الخنزير للإنسان!

شاهد.. فيفي عبده تثير الجدل بحديثها عن وفاتها ووصاياها بشأن دفنها

شاهد.. فيفي عبده تثير الجدل بحديثها عن وفاتها ووصاياها بشأن دفنها

تحقيق فرنسي بشأن اغتصاب جندية فرنسية على يد زميلها بقصر الإليزيه

تحقيق فرنسي بشأن اغتصاب جندية فرنسية على يد زميلها بقصر الإليزيه

أحلام مستغانمي: لست كاتبة مراهقات

أحلام مستغانمي: لست كاتبة مراهقات

لأنه كان يشعر بالملل.. مختل ينهي حياة مهندسة تركية بسيف ساموراي!

لأنه كان يشعر بالملل.. مختل ينهي حياة مهندسة تركية بسيف ساموراي!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • إبن الجزائر

    و إنك لعلى خلق عظيم

    4

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد