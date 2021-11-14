تأثرت بحياة النبي محمد.. بلغارية ثمانينية تعتنق الإسلام وتختار اسم فاطمة

اعتنقت سيدة بلغارية في الثمانين من عمرها الإسلام، واختارت اسم فاطمة بعدما تأثرت بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وبحسب ما أفادت وكالة ترك برس فقد اعتنقت سباسكا إيفانوفا الإسلام في ولاية أدرنة (شمال غربي تركيا)، بسبب تأثرها بسيرة سيد الخلق.

وأشرف مفتي أدرنة علاء الدين بوزقورت ونائبته زينب قايا على مراسم إعلان السيدة البلغارية إسلامها.

وفي إطار جولة لها في أدرنة، زارت دار الإفتاء في الولاية، لتعلن هناك رغبتها في اعتناق الإسلام، وعقب إسلامها قررت السيدة البلغارية تغيير اسمها إلى “فاطمة”.

وقالت إنها كانت تجري منذ فترة طويلة أبحاثًا حول الإسلام وحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي نهاية مراسم إسلامها أهدى مفتي أدرنة نسخة من القرآن الكريم للسيدة البلغارية.