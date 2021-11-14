تأثرت بحياة النبي محمد.. بلغارية ثمانينية تعتنق الإسلام وتختار اسم فاطمة
اعتنقت سيدة بلغارية في الثمانين من عمرها الإسلام، واختارت اسم فاطمة بعدما تأثرت بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وبحسب ما أفادت وكالة ترك برس فقد اعتنقت سباسكا إيفانوفا الإسلام في ولاية أدرنة (شمال غربي تركيا)، بسبب تأثرها بسيرة سيد الخلق.
سيدة بلغارية تعتنق الإسلام في #تركياhttps://t.co/rTH5rJMbFC pic.twitter.com/I5Bwpw7oeb
— ترك برس (@TurkPressMedia) November 12, 2021
وأشرف مفتي أدرنة علاء الدين بوزقورت ونائبته زينب قايا على مراسم إعلان السيدة البلغارية إسلامها.
سيدة بلغارية تعتنق الإسلام في تركيا عقب تأثرها بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام💚 pic.twitter.com/gsV90Wuvpe
— ✌️ عــــ❣️ـــائدون✌️ (@lnaallah77) November 12, 2021
وفي إطار جولة لها في أدرنة، زارت دار الإفتاء في الولاية، لتعلن هناك رغبتها في اعتناق الإسلام، وعقب إسلامها قررت السيدة البلغارية تغيير اسمها إلى “فاطمة”.
وقالت إنها كانت تجري منذ فترة طويلة أبحاثًا حول الإسلام وحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي نهاية مراسم إسلامها أهدى مفتي أدرنة نسخة من القرآن الكريم للسيدة البلغارية.
امرأة مسنة بلغارية “سباسكا إيفانوفا” (80 سنة) تعتنق الإسلام، في دار الافتاء بولاية أدرنة – #تركيا، اثر تأثرها بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثناء دراسة سيرته. pic.twitter.com/NTo1FbQ9G7
— Muhammet Erdoğan 🇹🇷- محمد أردوغان (@Muhamed_Erdogan) November 12, 2021