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رياضة

تأثر بهتافات الجماهير.. ميسي يودّع المونديال بالدموع (فيديو)

عمر سلامي
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تأثر بهتافات الجماهير.. ميسي يودّع المونديال بالدموع (فيديو)
ح.م
ليونيل ميسي

ودّع النجم العالمي ليونيل ميسي، منافسة كأس العالم، بالدموع، وسط تأثر كبير، بعدما عجز عن تحقيق حلم اللقب الثاني.

وجاءت المشاهد الختامية لمونديال 2026 مختلفة تماما عن تلك التي شهدها مونديال 2022، أين رفع ميسي الكأس، وسط فرحة عارمة، بتحقيقه الإنجاز الذي كان غائبا عن المسيرة الذهبية لأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وبالإضافة إلى الهزيمة في النهائي أمام إسبانيا، ووقعها الكبير على نفسية قائد الأرجنتين تأثر ميسي، بهتافات العرفان الصادرة من حناجر الجماهير الأرجنتينية التي غصت بها مدرجات الملعب.

ولم يتمكن ميسي من إخفاء خيبة أمله وهو يستلم ميدالية المركز الثاني ويمر بجانب الكأس التي رفعها قبل أقل من 4 سنوات في قطر 2022.

وكانت دموع ليونيل، رمزًا للنهاية المؤلمة لمسيرة الأسطورة الأرجنتينية بعد مشوار حافل بالإنجازات.

وتصدرت دموع ميسي عناوين الصحافة الأرجنتينية، حيث قالت صحيفة “كلارين”: “بقي ميسي صامتا وحيد، جالسا في وسط الملعب، وبعد فترة خلع حذاءه وأبتلع ألمه بصمت”.

وأضافت الصحيفة: “أظهر صلابة.. لكن عندما مر امام الكأس، ونزل من المنصة، وبينما كانت الجماهير الأرجنتينية تهتف: ميسي ميسي، انفجر ليو بالبكاء”.

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