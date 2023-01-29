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الجزائر

تأثر صب منحة البطالة بإضراب البريد.. المدير العام يوضح

الشروق أونلاين
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تأثر صب منحة البطالة بإضراب البريد.. المدير العام يوضح
أرشيف
بريد الجزائر

تزامن إضراب بعض المكاتب البريدية عن العمل مع موعد صب منحة البطالة وهو توقيف تم اختياره عمدا، حسب ما أكده المدير العام للمؤسسة.

وفي تصريح للتلفزيون الجزائري، أكد لؤي زيدي أن التوقف عن العمل جاء بطريقة غير شرعية وفي ظرف ويوم تم اختياره وعلى خلفية نداءات مشبوهة من طرف أشخاص مجهولين ومشبوهين عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وحول مدى تأثر عملية دفع منحة البطالة بسبب هذا الإضراب، أوضح زيدي أن نسبة تتبع التوقف عن العمل بلغت 15 بالمائة من كل الشبكة البريدية.

واعتبر المسؤول أن اختيار توقيت الإضراب لم يكن بريئا، وهو ما سيترتب عنه متابعات قضائية ضد المعنيين.

باشرت إدارة بريد الجزائر إجراءات قضائية ضد ما وصفته ”بالحركة الاحتجاجية المفاجئة وغير الشرعية”، التي قام بها موظفون في عدد من مكاتب البريد، حسب ما أفاد به مصدر للشروق أونلاين.

ولم تتلق إدارة بريد الجزائر أي إشعار بالإضراب، وفق ما يقتضيه قانون العمل. كما أن الحركة الاحتجاجية ”المفاجئة” جاءت بالتزامن مع اليوم المحدّد لصبّ منحة البطالة، يضيف المصدر.

وتابع المصدر أن إدارة بريد الجزائر ”باشرت إجراءات قضائية. بهدف إثبات عدم شرعية هذه الاحتجاجات، التي يتضرر منها المستفيدون من منحة البطالة بشكل مباشر”.

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