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الجزائر
سيتم اللجوء إلى عمليات إضافية إذا اقتضت الضرورة

تأجير 3 طائرات أخرى من طرف الجوية الجزائرية

حسان حويشة
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تأجير 3 طائرات أخرى من طرف الجوية الجزائرية
أرشيف

تعكف الخطوط الجوية الجزائرية على إنهاء عملية تأجير ثانية لثلاث طائرات أخرى، ليصل العدد بذلك إلى 6 ناقلات، جلّها من الحجم الكبير، تحسبا لموسم الحج والعطل الصيفية.
وفي هذا الصدد، أفاد مصدر رسمي سام بالناقل الجوي الوطني، لـ”الشروق” بأن الشركة من المنتظر أن تجلب 3 طائرات أخرى في إطار عملية تأجير، موضحا أن العملية ستزيد من عدد المقاعد المتاحة وبالتالي زيادة الرحلات، تحضيرا لموسم الحج والعطل الصيفية التي تتميز بارتفاع كبير في الطلب.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الطائرات ستكون من الحجم الكبير والمتوسط، ما يعني أنها ستكون من المرجح من طراز “إير باص أ 330” و”أ 320″، مشيرا إلى أن الأمر حاليا مقتصر على تأجير 3 طائرات أخرى، لكن إذا اقتضت الضرورة سيتم اللجوء إلى عمليات إضافية، وهذا في انتظار بداية تسليم طلبيات الجوية الجزائرية لتجديد الأسطول الذي سينطلق تدريجيا في سنة 2025.
وقبل أسابيع قليلة، قام الناقل الجوي الوطني بتأجير 3 طائرات تحسبا لموسم الحج وفترة العطل الصيفية، اثنان من طراز “إير باص أ 330” وثالثة من طراز “إير باص أ 320”.
وستتيح هذه الخطوات هامش مناورة أكبر للجوية الجزائرية، حتى على مستوى الخطوط الدولية من خلال عدد مقاعد إضافية، بالنظر على أن جل الطائرات المؤجرة من الناقلات الكبيرة، ما سينعكس إيجابا على العرض والرحلات.
كما سيكون للعملية أثر إيجابي أيضا على برمجة رحلات إضافية نحو مختلف مطارات البلاد، وهو ما تم فعلا خلال الأيام الماضية، حيث تم الإعلان عن رحلات ومقاعد إضافية نحو عديد المطارات وخصوصا الجنوب، مباشرة بعد إتمام عملية التأجير الأولى للطائرات.
كما أنّ هذه العمليات تتزامن مع ارتفاع كبير في الطلب، عقب عرض ترويجي غير مسبوق للناقل الجوي الوطني أطلق تحسبا للعطلة الصيفية، تحت مسمى “أسرة”، أقرّ تخفيضات تصل 30 بالمائة على جميع الرحلات الدولية من وإلى الجزائر، موجه للعائلات شريطة إجراء السفر في تاريخ واحد من طرف أفراد الأسرة الواحدة.

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