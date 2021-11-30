تأجيل أو نقل مواجهة “روايال ليوباردس” خارج الجزائر بسبب متحور “أوميكرون”

وفد شبيبة القبائل يدخل الحجر الصحي لمدة 5 أيام

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل إن إدارة النادي ممثلة في الرئيس يزيد ياريشان راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الساعات الأخيرة من أجل تأجيل مواجهة الإياب المقررة هذا الأحد أمام نادي روايال ليوباردس الإسواتيني، لحساب الدور 16 من كأس الاتحاد الإفريقي، وذلك بسبب تفشي المتحور الجديد لفيروس “كورونا” “أوميكرون” في الآونة الأخيرة في عدد من دول جنوب القارة، علما أن مباراة الذهاب التي لعبت الأحد الفارط في مملكة إسواتيني، الواقعة داخل جنوب إفريقيا، كانت قد انتهت لصالح روايال ليوباردس بهدف دون رد، على أن تلعب مباراة العودة يوم الخامس ديسمبر الحالي على ملعب 1 نوفمبر 1954 تيزي وزو. يشار أن وفد شبيبة القبائل يخضع للحجر الصحي بأحد فنادق العاصمة، منذ عودته إلى الجزائر من إسواتيني فجر الإثنين لمدة خمسة ايام، بحسب ما أعلنت عنه إدارة الشعبية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الذي نشر أمسية الإثنين.

وقالت ذات المصادر لـ “الشروق” إن اللجنة الجزائرية لرصد ومتابعة فيروس “كورونا” المستجد، ستطالب حتما بتأجيل أو نقل المباراة خارج الجزائر، مثلما فعلت في وقت سابق مع شباب بلوزداد في نهاية شهر فيفري من العام الجاري، الأمر الذي جعل مباراة الشباب بضيفه ماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا تنقل إلى السودان بسبب الجائحة.وكان المتحور “أوميكرون”، الذي رصد لأول مرة في جنوب إفريقيا قد أثار حالة قلق في كل دول العالم، خصوصا بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة عن متحور جديد من سلسلة متحورات “كورونا” المستجد منطلق من جنوب إفريقيا، حيث وصفته بأنه متحور مقلق.

هذا، ومن المنتظر أن يؤثر الشك في مكان وموعد المباراة على تحضيرات النادي الذي يتوجب عليه الفوز بأكثر من هدف إن أراد بلوغ دور المجموعات من كأس “الكاف”، علما أن المدرب التونسي للفريق عمار السويح خصص برنامجا تحضيريا لزملاء بن سابح في محاولة منه لوضع المجموعة في إطار الموعد الإفريقي المقبل بهدف عدم إخراجهم من تركيزهم، في انتظار القرارات الرسمية من الاتحاد الإفريقي للعبة.