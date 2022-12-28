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رياضة
بسبب تأخر إدارة الترجي في طلب برمجة اللقاء بمستغانم من الرابطة

تأجيل إعادة فتح ملعب “بن سعيد” بمستغانم إلى موعد لاحق

ع. ع
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تأجيل إعادة فتح ملعب “بن سعيد” بمستغانم إلى موعد لاحق
أرشيف

تم تأجيل إعادة فتح ملعب ‘محمد بن سعيد’ بمستغانم إلى موعد لاحق “لأسباب إدارية”، بعدما كانت العملية مقررة بحسب ما علم من إدارة المركب الرياضي الرائع فراج التابعة له هذه المنشأة الكروية.
وصرح المدير العام للمركب، تواتي بليدي،، أن المباراة بين ترجي مستغانم وغالي معسكر، في إطار تسوية رزنامة الرابطة الثانية (وسط-غرب) والتي كانت مقررة مبدئيا بملعب ‘محمد بن سعيد’، قد تم نقلها إلى ملعب ‘أحمد زبانة’ بوهران ” بسبب تأخر إدارة الفريق المحلي في طلب برمجة اللقاء بمستغانم من الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة”.
وأضاف أنه “تم الانتهاء وبنجاح من أشغال صيانة العشب الطبيعي لملعب محمد بن سعيد، بعد شهرين تقريبا من غلق هذا المرفق.

وعليه، فإن الترجي مرحب به بداية من المباراة القادمة أمام نادي مستقبل وادي سلي السبت المقبل”.

ويواجه الترجي منافسه اليوم بهدف استعادة صدارة مجموعته التي خسرها في الجولة السابقة التي جرت نهاية الأسبوع المنصرم لصالح نجم بن عكنون، حيث يتأخر بنقطة واحدة فقط عن الرائد الجديد.

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