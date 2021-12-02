-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1

الشروق أونلاين
  • 199
  • 0
تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1

أجلت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر، الخميس، جلسة إعادة محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1.

وتم تأجيل القضية التي يتابع فيها الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، ونجليه و 15 آخرين بتهم ذات صلة بالفساد وإبرام صفقات مخالفة للقانون، إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب دفاع المتهمين.

يذكر أن غياب المحامين عن هذه الجلسة يأتي في إطار مقاطعتهم للعمل القضائي من 29 نوفمبر الى 2 ديسمبر الجاري، احتجاجا على النظام الجبائي المطبق في قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه نواب غرفتي البرلمان مؤخرا.

ويتابع في هذه القضية أيضا عدة أشخاص معنويين كشركة “سايبام كونتراكتينغ ألجيري”، مجمع “كونتال فوركوارك”، شركة “كونتال الجزائر”، وشركة “فونكوارك”.

للإشارة،فقد تقرر إعادة فتح هذه القضية بعد أن قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض، ليتم إعادة جدولتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للفصل فيها من جديد.

مقالات ذات صلة
عودة الإقبال على التلقيح خوفا من “أوميكرون”

عودة الإقبال على التلقيح خوفا من “أوميكرون”

سفير فلسطين بالجزائر يعلن عن زيارة وشيكة لمحمود عباس

سفير فلسطين بالجزائر يعلن عن زيارة وشيكة لمحمود عباس

هذه هي الطرقات التي لا تزال مغلقة بسبب تساقط الثلوج

هذه هي الطرقات التي لا تزال مغلقة بسبب تساقط الثلوج

البروفيسور صنهاجي: احصاءات كورونا المعلنة لا تعكس الواقع لهذا السبب (فيديو)

البروفيسور صنهاجي: احصاءات كورونا المعلنة لا تعكس الواقع لهذا السبب (فيديو)

الوزير الأول: نحو تعديل 4 قوانين متعلقة بقطاع الإعلام

الوزير الأول: نحو تعديل 4 قوانين متعلقة بقطاع الإعلام

وزارة العدل تفرج عن قائمة الناجحين في الاختبارات الكتابية لمسابقة القضاء

وزارة العدل تفرج عن قائمة الناجحين في الاختبارات الكتابية لمسابقة القضاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد