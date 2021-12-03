تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1

أجلت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر، الخميس، جلسة إعادة محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1 التي يتابع فيها الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، ونجلاه و15 آخرون بتهم ذات صلة بالفساد وإبرام صفقات مخالفة للقانون، إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب دفاع المتهمين.

يذكر أن غياب المحامين عن هذه الجلسة يأتي في إطار مقاطعتهم للعمل القضائي من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر الجاري، احتجاجا على النظام الجبائي المطبق في قانون المالية لسنة 2022، الذي صادق عليه نواب غرفتي البرلمان مؤخرا.

ويتابع في هذه القضية أيضا عدة أشخاص معنويين كشركة “سايبام كونتراكتينغ ألجيري”، مجمع “كونتال فوركوارك”، شركة “كونتال الجزائر”، وشركة “فونكوارك”.

ومعلوم أن إعادة فتح قضية سوناطراك 1 جاءت بعد أن قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض، ليتم إعادة جدولتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للفصل فيها من جديد.