تأجيل احتفالات عيد العرش في المغرب.. ما علاقة طليقة محمد السادس؟  

عاد تأجيل احتفالات”عيد العرش” في المغرب ليلقي الظلال حول أسبابه الحقيقة وعلاقة ذلك بطليقة محمد السادس الأميرة “سلمى”.

وشكك موقع “afrik”، في تقرير له في السبب المعلن حول التأجيل وربطه بجائحة كورونا أو مرض محمد السادس ووضعه الصحي، بل ذهب بعيدا في سبب التأجيل وربطه بطليقة الملك الأميرة سلمى.

ويشار إلى أن القصر الملكي المغربي أعلن، الجمعة، إرجاء احتفالات “عيد العرش” ـ الذكرى الثالثة والعشرين لتولي محمد السادس حكم المغرب، وأرجع البيان سبب ذلك إلى جائحة كورونا.

وبرر القصر الملكي هذا الاختيار بالحالة الصحية في البلاد الخاصة بجائحة كورونا. لكن قد يكون الأمر مختلفًا تمامًا ـ بحسب التقرير ـ الذي ذكر أنه بالفعل في عام 2019، اتخذ الملك ذات القرار قبل أي تواجد لفيروس كورونا.

وشدد تقرير الموقع على أن هذا القرار ليس جديدًا ولا يمكن أن يُعزى إلى الوضع الصحي وحده في البلد الذي تُعقد فيه جميع الاجتماعات والمناسبات علانية ودون أي إجراءات احترازية.

وعزا تقرير “afrik”، تأجيل الاحتفالات للعام الثالث على التوالي لغياب الأميرة سلمى حيث كانت ترافق محمد السادس في كل حفلة يرأسها.

وتابع الموقع أنه في أوت 2019 قرر محمد السادس، اعتبارًا من ذلك العام وللسنوات المقبلة، أنه لن يحتفل بهذه المناسبات التي كانت زوجته السابقة تظهر فيها إلى جانبه، في خضم الجدل المرتبط بانفصاله عن الأميرة للا سلمى.”

واستشهد التقرير أيضا بقرار محمد السادس، في العام 2019 بإلغاء الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده نهائيا، والذي يوافق 21 أوت من كل عام.

وأوضح التقرير أنه منذ ذلك التاريخ، لم يحتفل الملك محمد السادس بأي مناسبة علنية سواء “عيد العرش” أو “عيد ميلاده”.

ويشار إلى أنه في منتصف أوت من العام 2019، أصدرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، بيانا أعلنت فيه أن الملك، أصدر أمرا بأنه لن يقام ابتداء من هذه السنة الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاده.

اختفاء محمد السادس يلغي احتفالات العرش

ويوم 22 جويلية 2022،أعلنت وزارة القصور الملكية في المغرب، عن تأجيل الاحتفالات الرسمية بما يسمى ذكرى تربع الملك محمد السادس على العرش الملكي، في ظل الغموض الذي يكتنف الحالة الصحية للملك، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان الوزارة المغربية:”اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية من وباء كورونا، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الـ23 لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه”.

وتبعا لذلك، سيتمّ تأجيل حفل أداء القسم لضباط الجيش المغربي، وحفل ما يسمى “تقديم الولاء” للملك محمد السادس، وكل الاستعراضات والتظاهرات المرافقة لها، يضيف البيان.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى مغادرة محمد السادس التراب المغربي بشكل غير معلن، إلى العاصمة الفرنسية باريس لتلقّي العلاج.

ويبدو أن الإعلان عن إصابة الملك بفيروس كورونا، كان مجرد غطاء استخدمه النظام المغربي، لتبرير ابتعاد محمد السادس عن قصره الملكي، وبقائه في فرنسا كلّ هذه المدة.

وقد تحدثت مصادر إعلامية في وقت سابق، عن احتدام الصراع بين أجنحة المخزن، على خلفية ما أصبح يعرف بقضية عائلة “زعيتر” التي يتزايد نفوذها في القصر الملكي، مقابل امتعاض من طرف الأجهزة الأمنية في المملكة.

محمد السادس يظهر لأول مرة بعد إعلان مرضه

وفي 10 جويلية 2022، ظهر الملك المغربي محمد السادس، لأول مرة بعد إعلان مرضه، خلال صلاة العيد الذي يُحتفل بأول أيامه الأحد في المغرب.

ونشرت وسائل إعلام النظام المغربي فيديو لمحمد السادس وهو يؤدي صلاة العيد رفقة أفراد من العائلة كما تم تداول فيديو ثاني له خلال عملية نحر الأضحية.

كما قالت مواقع مغربية إن محمد السادس عاد إلى المغرب قادما من فرنسا مساء السبت بعد شهر من زيارة وصفتها بالخاصة.

وكان القصر الملكي قد أعلن في وقت سابق تعرض محمد السادس لفيروس كورونا بدون أعراض.وأضاف أن الطبيب الخاص للملك وصف له فترة راحة لبضعة أيام.

الكشف عن مكان إقامة ملك المغرب منذ “تواريه عن الأنظار”

توارى ملك المغرب محمد السادس عن الأنظار، منذ الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا. لكن تقارير إعلامية كشفت عن المكان الذي يخضع فيه للحجر الصحي، خارج المملكة.

ويوم 21 جوان 2022، كشفت مجلة “جون أفريك”، بأن محمد السادس يقيم في قصره بمنطقة “بيتز” في شمال فرنسا، منذ إصابته بعدوى الفيروس، التي يكون قد تلقاها في خلال إقامته بنفس البلد.

ولم يجر محمد السادس أي نشاط خارجي، منذ بداية تفشّي وباء كورونا في 2020، سوى مرة واحدة، عند زيارته إلى الغابون شتاء العام 2021.

ولا يزال تاريخ عودة الملك إلى بلاده غير معلوم، حسب المجلة، على الرغم من اقتراب موعد احتفالات عيد الأضحى، التي ستكون في الفترة ما بين 9 و13 جويلية .

صحيفة إسبانية: حرب شعواء من المخابرات والمستشارين ضد عائلة مقربة من محمد السادس

وفي 7 جوان 2022، كشفت صحيفة إسبانية عن وجود حرب إعلامية من المخابرات المغربية وأبرز المستشارين في القصر الملكي ضد عائلة مقربة من محمد السادس.

وأوضحت صحيفة “الكونفيدينسيال” الاسبانية أن الصحافة المغربية بدأت في مهاجمة عائلة زعيتر وإفشاء مخالفتهم للقوانين بإيعاز واضح من المقربين من الملك محمد السادس.

وأشارت الصحيفة إلى أن العائلة القادمة من ألمانيا والتي تضم 3 إخوة ملاكمين استحوذت علنا وبسهولة على الملك محمد السادس لدرجة أنه لم يقض الصيف مع أسرته هذا العام على غير العادة.

وظهر ذلك جليا عند مشاركة الملك لهم، العشاء الرمضاني والعطلات وأيام الإبحار في غرب البحر الأبيض المتوسط.

وتابعت الصحيفة بالقول أن من كانوا يتمتعون بأكبر قدر من النفوذ في القصر، علاقتهم بالملك تلاشت مع الوقت، بسبب الإخوة زعيتر وهم: فؤاد علي الهمة، كبير المستشارين الملكيين، وعبد الرؤوف حموشي، رئيس الأمن الذي يتمتع بسلطة أكبر من سلطة وزير الداخلية.

وأضافت الصحيفة أن موقع “هسبريس” المحسوب على القصر والمخابرات، هاجم الإخوة زعيتر في الربيع المنصرم، وسرد تجاوزاتهم غير المقبولة.

وتابعت الصحيفة إلى أن آخر مقالات هذا الموقع جاء بعنوان “الأخوة زعيتر.. هكذا يمسون برموز الملكية دون تحريك ساكن” في النسخة الفرنسية ومقال آخر في النسخة العربية.

ونشر هذا الموقع وعدد من الصحافة الالكترونية وبعضها يوصف بأنه مقرب من السلطة مقالات شديدة اللهجة ضد آل زعيتر وتساءلت هل يريدون أن يصبحوا أمراء؟ لكن المقال الأخير بلغ في حدته مثل مقال سبق وأن نشرته خلال جوان الماضي يتوعد آل زعيتر بمصير شبيه بالروسي راسبويتن الذي ساهم في سقوط العائلة القيصرية في روسيا.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر فرنسية، بأن الأخوين زعيتر بمثابة “مخلوقات” دكتور فرانكشتاين. وقالت “لقد هربوا من منشئهم، و هم وحوش لا يمكن السيطرة عليهم. مهد لهم محمد السادس الطريق للبروز في المملكة المغربية وكأنهم ملوك وأسياد”.

وأكد كاتب المقال الفرنسي، تحت اسم مستعار فابريس سوفاج. في إشارة منه للإخوة المغاربة على أنهم “طغاة استولوا على السلطة بالقوة”.

وأعرب عن أسفه قائلا “لقد اكتسبوا سلطة غير محدودة ويمارسونها بشكل مطلق”.

وجاء في مقاله، أنهم يقومون بأعمال تجارية وانتهاكات ومخالفات واضحة، موثقة في سلسلة من الوثائق، بعضها متاح فقط للمديرية العامة للرقابة الإقليمية.

وختمت الصحيفة بالقول، يبدو أن آل زعيتر فهموا لأول مرة، أن التهديد كان خطيرًا. وأنه على الرغم من الحماية الحقيقية التي يتمتعون بها، لن يسمح لهم بكل شيء.

وتغزو أخبار زعيتر صفحات الجرائد المغربية وقنوات اليوتوب، وتلمح أنه طالما يوفر لهم الملك الحماية، فلا أحد قادر على المس بهم، وهو ما يفسر ركون السلطات القضائية والأمنية وعجزها عن التدخل للتحقيق في الدعاوي التي رفعت ضدهم.

وكان الأخوة زعيتر المولودين في ألمانيا يمارسون المصارعة الحرة، واستقبلهم الملك محمد السادس سنة 2018 بعد الفوز ببطولة العالم، وفي ظرف سنتين أصبحوا في قصور المملكة، وأصبحوا من أغنياء البلد ويكادون يتمتعون بنفوذ لا يمتلكه أحد سوى الملك، ولا تجرؤ أي سلطة قضائية أو أمنية على مساءلتهم.