-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الطقس: أمطار عبر 4 ولايات غربية
الجزائر

تأجيل احتفالية اليوم الوطني للصحافة تضامنا مع فلسطين

الشروق أونلاين
  • 18
  • 0
تأجيل احتفالية اليوم الوطني للصحافة تضامنا مع فلسطين
وزارة الاتصال

أجلت وزارة الاتصال احتفالية اليوم الوطني للصحافة وجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، نظرا  للأوضاع المأساوية الخطيرة التي تعيشها فلسطين المحتلة. 

وجاء في بيان وزارة الاتصال مساء الأربعاء:

تعلن وزارة الاتصال عن تأجيل احتفالية اليوم الوطني للصحافة وكذلك جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي كانت مقررة يومي 21 – 22 اكتوبر 2023 نظرا للأوضاع المأساوية الخطيرة التي تعيشها فلسطين المحتلة لاسيما في قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المحنة

مقالات ذات صلة
المشروع والرعاة

المشروع والرعاة

هذا ما طلبه وزير الاتصال الجزائري من وسائل الإعلام العربية

هذا ما طلبه وزير الاتصال الجزائري من وسائل الإعلام العربية

16 إجراء لرقمنة قطاع التربية

16 إجراء لرقمنة قطاع التربية

الجزائر تطلب تحيين الاتفاقيات مع ليبيا لكبح المهلوسات والمخدرات

الجزائر تطلب تحيين الاتفاقيات مع ليبيا لكبح المهلوسات والمخدرات

الجزائر تدعو المجتمع الدولي لهبة مستعجلة لنصرة المستضعفين في غزة

الجزائر تدعو المجتمع الدولي لهبة مستعجلة لنصرة المستضعفين في غزة

الاحتلال

الاحتلال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد