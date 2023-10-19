تأجيل احتفالية اليوم الوطني للصحافة تضامنا مع فلسطين

أجلت وزارة الاتصال احتفالية اليوم الوطني للصحافة وجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، نظرا للأوضاع المأساوية الخطيرة التي تعيشها فلسطين المحتلة.

وجاء في بيان وزارة الاتصال مساء الأربعاء: