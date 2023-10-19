تأجيل احتفالية اليوم الوطني للصحافة تضامنا مع فلسطين
أجلت وزارة الاتصال احتفالية اليوم الوطني للصحافة وجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، نظرا للأوضاع المأساوية الخطيرة التي تعيشها فلسطين المحتلة.
وجاء في بيان وزارة الاتصال مساء الأربعاء:
تعلن وزارة الاتصال عن تأجيل احتفالية اليوم الوطني للصحافة وكذلك جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي كانت مقررة يومي 21 – 22 اكتوبر 2023 نظرا للأوضاع المأساوية الخطيرة التي تعيشها فلسطين المحتلة لاسيما في قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المحنة