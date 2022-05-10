تأجيل استئناف محاكمة شكيب خليل ومزيان

عن ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو

أجلت الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، جلسة استئناف محاكمة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان والمتابعين معهم لتاريخ 24 ماي الجاري.

ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو بولاية وهران، منها منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين، طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

كما يتابع في هذه القضية عدد من إطارات سابقة بمجمع سوناطراك وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة.

للإشارة، كان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر في فيفري الفارط بشأن هذه القضية حكما غيابيا بـ20 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض، في حق شكيب خليل، فيما أدين محمد مزيان بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، كما أدين نائب الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك فغولي عبد الحفيظ بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار.