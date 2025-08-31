تقرر تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025-2026، إلى غاية الإنتهاء من معرض التجارة البينية الإفريقية الذي تحتضنه الجزائر، وهذا عقب اجتماعا مكتب مجلس الأمة، الموسّع لرؤساء المجموعات البرلمانية ومندوب الأعضاء غير المنتمين لمجموعة برلمانية والمراقب البرلماني، والذي خُصّص لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية، وكذا للنظر في التحضيرات ذات العلاقة بمقترحات برامج عمل اللجان الدائمة بعنوان 2025-2026.

الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، 31 أوت، برئاسة رئيس مجلس الامة عزوز ناصري، قرر تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية “بالنظر لتزامن موعد الافتتاح هاته السنة واحتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية الإفريقية، المزمع في الفترة ما بين 04 و10 سبتمبر 2025؛ وسعياً منه للمساهمة في ضمان توفير أفضل الظروف المصاحبة والترتيبات المتعلقة لإنجاح هذا الحدث؛ وبالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني، قرّر إرجاء مراسم افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025-2026، إلى حين الانتهاء من تنظيم هاته التظاهرة الاقتصادية القارية”، يقول المجلس في بيانه.

ووفقا لذات المصدر فقد أوضح كذلك ناصري، أنّ مستهل الدورة المقبلة 2025-2026، سيشهد المصادقة على النظام الداخلي لمجلس الأمة من طرف أعضاء مجلس الأمة، وبما يُفضي إلى تفعيل أدائه وتعزيز مكانته ودوره.

كما أفاد ناصري أن مراجعة النظام الداخلي للمجلس، والذي يشكّل أحد النصوص الهامة والمهيكلة لعمل عضو المجلس التي تضبط مهامه وحدوده في نطاقِ ما تُمليه قوانينُ الجمهورية، قد أملته في المقام الأول مدى ملاءمته ودستور الفاتح نوفمبر 2020، فضلا عن المكانة التي يحتلها مجلس الأمة ومكانة أعضائه.