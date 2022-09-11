تأجيل الإعلان عن القائمة القصيرة إلى 20 سبتمبر الجاري

لجنة تحكيم جائزة خيال للإبداع الروائي تواصل تقييم الأعمال

تعلن منشورات خيال عن القائمة القصيرة لجائزة خيال للإبداع الروائي، يوم الثلاثاء 20 سبتمبر الجاري.

وقال بيان للدار المنظمة للجائزة إن تأجيل الإعلان القائمة القصيرة للجائزة حاء لعدة أسباب منها فترة العطلة الصيفية وكذا عدد المشاركات التي وصلت هيئة الجائزة وهذا ما يتطلب “تقييم دقيق ورفيع للمفاضلة بينها بشكل علمي يُعلي من شأن النصوص الأكثر تفوّقا.”.

وقد فضلت هيئة الجائزة إعطاء لجنة التحكيم ما يكفي من الوقت لدراسة وتمحيص وتقييم النصوص المشاركة قبل الإعلان عن القائمة القصيرة التي كانت مقررة مطلع شهر سبتمبر الحالي. وأشار بيان الجائزة أن “الأسابيع القليلة الماضية شَهدت اشتغالا كثيفا على مستوى هيئة “جائزة خيال للإبداع الروائي”، سواء اللجنة التنظيمية أو هيئة التحكيم التي تبذل جهدا معتبرا من أجل الوصول إلى “قائمة قصيرة” يليها الإعلان عن الفائز.”.

وكانت منشورات خيال لصاحبها المبدع رفيق طايبي قد أعلنت شهر ماي الماضي عن إطلاق جائزة “خيال للإبداع الروائي” لتثمين أفضل الأعمال الروائية حيث تستهدف الجائزة كافة المبدعين من كافة الأعمال وهي أول جائزة تطلقها دار نشر.