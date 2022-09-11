-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
لجنة تحكيم جائزة خيال للإبداع الروائي تواصل تقييم الأعمال

تأجيل الإعلان عن القائمة القصيرة إلى 20 سبتمبر الجاري

زهية منصر
  • 90
  • 0
تأجيل الإعلان عن القائمة القصيرة إلى 20 سبتمبر الجاري
أرشيف

تعلن منشورات خيال عن القائمة القصيرة لجائزة خيال للإبداع الروائي، يوم الثلاثاء 20 سبتمبر الجاري.
وقال بيان للدار المنظمة للجائزة إن تأجيل الإعلان القائمة القصيرة للجائزة حاء لعدة أسباب منها فترة العطلة الصيفية وكذا عدد المشاركات التي وصلت هيئة الجائزة وهذا ما يتطلب “تقييم دقيق ورفيع للمفاضلة بينها بشكل علمي يُعلي من شأن النصوص الأكثر تفوّقا.”.
وقد فضلت هيئة الجائزة إعطاء لجنة التحكيم ما يكفي من الوقت لدراسة وتمحيص وتقييم النصوص المشاركة قبل الإعلان عن القائمة القصيرة التي كانت مقررة مطلع شهر سبتمبر الحالي. وأشار بيان الجائزة أن “الأسابيع القليلة الماضية شَهدت اشتغالا كثيفا على مستوى هيئة “جائزة خيال للإبداع الروائي”، سواء اللجنة التنظيمية أو هيئة التحكيم التي تبذل جهدا معتبرا من أجل الوصول إلى “قائمة قصيرة” يليها الإعلان عن الفائز.”.
وكانت منشورات خيال لصاحبها المبدع رفيق طايبي قد أعلنت شهر ماي الماضي عن إطلاق جائزة “خيال للإبداع الروائي” لتثمين أفضل الأعمال الروائية حيث تستهدف الجائزة كافة المبدعين من كافة الأعمال وهي أول جائزة تطلقها دار نشر.

مقالات ذات صلة
تغريم سائح أمريكي في إيطاليا 450 يورو بسبب الآيس كريم!

تغريم سائح أمريكي في إيطاليا 450 يورو بسبب الآيس كريم!

الفريق الجزائري يُتوج بالذهب في أولمبياد “الألسكو” للبحث العلمي بتونس

الفريق الجزائري يُتوج بالذهب في أولمبياد “الألسكو” للبحث العلمي بتونس

من تجارة المخدرات لادعاء النبوة.. أبو الهول المصري يشعل “السوشيال ميديا”

من تجارة المخدرات لادعاء النبوة.. أبو الهول المصري يشعل “السوشيال ميديا”

مولوجي تؤكد وقوفها إلى جانب الأسرة الفنية

مولوجي تؤكد وقوفها إلى جانب الأسرة الفنية

هذه حقيقة صورة بكاء تشارلز بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث

هذه حقيقة صورة بكاء تشارلز بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث

قضية استمارة الفقر والغنى.. مديرو الثانويات يحتجون على قرار فصل زميلتهم

قضية استمارة الفقر والغنى.. مديرو الثانويات يحتجون على قرار فصل زميلتهم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد