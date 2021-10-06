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مجلس قضاء الجزائر

تأجيل الاستئناف في قضية السعيد جاب الخير إلى 20 أكتوبر

الشروق أونلاين
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تأجيل الاستئناف في قضية السعيد جاب الخير إلى 20 أكتوبر
الأرشيف
سعيد جاب الخير

أجلت الغرفة الجزائية السابعة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأربعاء، إلى 20 أكتوبر الاستئناف في قضية السعيد جاب الخير المحكوم عليه ابتدائيا بـ 3 سنوات حبسا بتهمة “الإساءة إلى المعلوم من الدين”.

وجاء التأجيل إلى حين فصل القاضي في قبول أو عدم إرسال الدفع الشكلي إلى المجلس الدستوري الذي تقدم به أحد محامي دفاع المتهم جاب الخير القاضي بعدم دستورية المادة 144 مكرر من قانون العقوبات والتي على أساسها تمت متابعة موكله.

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد أدانت في أفريل المنصرم سعيد جاب الخير بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج بتهمة “الاستهزاء بالمعلوم من الدين وشعائر الإسلام”.

وجاءت هذه المحاكمة بناء على شكوى رفعت ضده من طرف أستاذ بجامعة سيدي بلعباس تتضمن تهما بعرض منشورات، على مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها المساس بالمعلوم من الدين.

وكانت محكمة سيدي محمد أدانت في أفريل المنصرم الباحث في الشؤون الإسلامية سعيد جاب الخير بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار بتهمة الإستهزاء بالمعلوم من الدين وشعائر الإسلام.

و جاءت هذه المحاكمة بناء على شكوى رفعت ضده من طرف أستاذ بجامعة سيدي بلعباس تتضمن تهما بعرض منشورات من شأنها المساس بالمعلوم من الدين.

إدانة سعيد جاب الخير بعقوبة 3 سنوات حبسا بتهمة الاستهزاء بالدين

وكانت محكمة سيدي محمد بالعاصمة قد أدانت، الخميس 22 أفريل 2021، سعيد جاب الخير، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار بتهمة الاستهزاء بالمعلوم من الدين وشعائر الإسلام.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، التمس خلال المحاكمة، التي جرت يوم 2 أفريل 2021 تطبيق القانون في حق سعيد جاب الخير.

وتعليقا على الحكم، قال الشاكي الدكتور عبد الرزاق بويجرة: كنّا نتطلع إلى ما هو أقسى وأشدّ، لكن الحمد لله على توفيقه، والشكر لكل من ساهم ودعّم.

تفاصيل محاكمة جاب الخير

وخلال مواجهة المتهم من طرف القاضي انكر جاب الخير التهم المنسوبة اليه، فيما طالب دفاعه بالبراءة.

ونشر المدعي الدكتور الدكتور بويجرة عبد الرزاق، بيانا حول مجريات المحاكمة وجاء فيه:

تمسك الضحية والمحامون المتأسسون في حقه بالضرر المتحصل جراء وقائع القضية، من إهانة شعيرة من شعائر الإسلام (الأضحية)، والإساءة إلى المعلوم من الدين بالضرورة (سور قرآنية والحج كركن من أركان الإسلام لا اختلاف على ركنيته بين كافة فرق وطوائف المسلمين من دون استثناء)، ناهيك عن الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإساءة الصارخة والشنيعة لغيره من الرسل كما تكرر مع نوح عليه السلام ونعته بالفاشل وغيرها من أشنع الأوصاف، ونسبة وصف #الخرافة_والأسطورة لقصة سفينته، وما يقتضي ذلك من تشكيك وإساءة مباشرة للقرآن الكريم والمساس بقداسته وحرمته.
– من الناحية الأخرى، أنكر المتهم ومحاموه بعض المنشورات على غرار تلك المتعلقة بسورة الفيل وقصة أبرهة الحبشي، وقال أن صفحته تمّ #اختراقها ونشر تلك المنشورات بدله، وأقرّ الأخرى، وراحوا يخوضون في أسباب تشريع المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات، ورفضهم لها واعتبارها مخالفة لأحكام الدستور تارة، ولأحكام بعض القوانين الدولية لحقوق الانسان تارة أخرى، وأكثروا الكلام عن نقطة المعلوم من الدين (ونسوا لفظ: بالضرورة)، وكأن المادة لم يكتب فيها غيرها، متناسين باقي محتواها: من إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم أو باقي الأنبياء، وكذا الاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام، وغيرها…

– للأمانة، كانت تدخلات محامي المتهم تدور حول حرية الفكر، وكون موكلهم #مختص_وباحث ولديه كتب، أين كان استغرابي شديدا وكبيرا لأننا نتكلم عن إساءة وإهانة وأوصاف شنيعة وصف بها موكلهم واحدا من أولي العزم من الرسل وما سبق ذكره… وكأن صفة البحثية والاختصاص تجعلك #فوق القانون وتبيح لك الدوس عليه، لأننا وببساطة شديدة لسنا في قضية فقهية ولا في جدال عن حكم شرعي، بل في نزاع حول قضية استهزاء وإهانة وازدراء #يعاقب عليها القانون صراحة.

-وختاما، سيتم النطق بالحكم يوم 22 أفريل 2021 بحول الله، نسأل الله الإخلاص في القول والعمل، والتوفيق لسماع ما يثلج صدورنا ويحفظ لنا ديننا ومقدساتنا، والحمد لله على كل شيء، ثم جزيل الشكر والامتنان للمحامين والشهود وكافة من حضر من مختلف ولايات الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله.

من جهته أصدر سعيد جاب الخير بيانا حول مجريات المحاكمة هذا نصه:

بداية أحب أن أشكر فريق المحاميات والمحامين الذين ترافعوا عني باحترافية عالية. كما أشكر الصديقات والأصدقاء الذين حضروا لمساندتي وأيضا الذين ساندوني ويساندونني عن بُعد.
ثم أريد أن أوضح مايلي:
1- انطلقت المحاكمة حوالى 09h 30 وانتهت 20h.
2- أنا أجبت عن أسئلة المحكمة وفريق المشتكي حول منشوراتي الواردة في الشكوى المرفوعة وفي ملف الإحالة واعترفت بها كاملة ولم أنكرها، بل شرحتها وفصلتها بأدلتها الدينية ومن المصادر الفقهية والتفسيرية الإسلامية.
3- البحث الجنائي لم يُثبت علاقتي الشخصية بالصفحة التي نُقلت منها المنشورات التي استدل بها فريق المحامين المتأسسين مع المشتكي.
4- المحامون المتأسسون مع المشتكي، أخرجوا لي منشورات قديمة جدا عليها اسمي وتعود الى 2007. وقد رفضت الاعتراف بها لأنني لا يمكنني أن أعترف بكلام مر عليه 14 سنة ولم أعد أذكر تفاصيله وليس أمامي أرشيفه الموثق،، وأيضا لأن صفحتي قد تمت قرصنتها عدة مرات وبالتالي فأنا لا أضمن أن يكون حدث دس منشورات داخل الصفحة في المدد التي كانت فيها مقرصنة وخارج دائرة سيطرتي وتحكمي. وهذا بالتحديد ما قلته للمحكمة.
5- لقد لاحظت فعلا أن بعض المنشورات القديمة والخارجة عن موضوع الشكوى والتي استدل بها فريق المشتكي، قد تم تحريفها وتشويهها وإضافة أشياء اليها لم تكن فيها. وهناك منشورات تم بترها من منشورات أطول واحتُفظ بجزء منها فقط للإيحاء بفكرة مناقضة للنص الأصلي بغرض استخدامها ضدي.
6- حاول فريق المشتكي أن يستغل كلاما زعموا أني قلته في مقابلات صحافية وتلفزيونية، فطالبتهم بأن يحضروا لي الفيديوهات الكاملة للحوارات التلفزيونية أو النصوص الكاملة للقاءات الصحافية، حتى لا يتم بترُ نص من سياقة واستغلاله سلبيا أو بترُ دقائق من فيديو طويل واستغلاله سلبيا كما حدث مع فيديو الصيام الذي أخرجته عن سياقه الأصلي واستغلته قناة “البلاد” بطريقة مغرضة ومؤسفة لا تمت الى الاحترافية الإعلامية بأدنى صلة، ورفضت القناة المذكورة أن تنشر الفيديو الكامل للبرنامج كما رفضت وما زالت ترفض لحد الآن أن تسلمني نسخة منه.
7- النيابة (وكيل الجمهورية) لم تطالب بعقوبة محددة، بل طالبت فقط بـ”تطبيق القانون”.
8- الحكم سيصدر يوم 22 أفريل 2021.

وفي 25 فيفري 2021، أجلت محكمة سيدي أمحمد، الخميس، محاكمة سعيد جاب الخير، في القضية التي رفعت ضده بتهمة الاستهزاء بالمعلوم من الدين وشعائر الاسلام إلى الفاتح من شهر أفريل القادم.

وأكد المدعي الدكتور بويجرة عبد الرزاق،  أنه تم تأجيل القضية بطلب من دفاع المتهم ودعا المواطنين الى مساندته في القضية التي رفعها ضد جاب الخير .

ويحاكم جاب الخير بعد شكوى تقدم بها ضده الدكتور بويجرة عبد الرزاق أستاذ بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس مصحوبة بادعاء مدني بتهم الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، وبشعائر الإسلام وتهكمه على آيات بيّنات من القرآن الكريم، وعلى أحاديث صحيحة من السنة النبوية الشريفة، وعلى ركن الحج وشعيرة الأضحية.

جاب الخير يتحول إلى أيقونة للتيار العلماني 

تحوّل سعيد جاب الخير إلى أيقونة لدى التيار العلماني في الجزائر، حيث انبرى عدد منهم للدفاع عنه بعد شكوى قدمت ضده بتهمة الاستهزاء بالمعلوم من الدين وبشعائر الإسلام.

وبرمجت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، جلسة يوم 25 فيفري المقبل، لمحاكمة جاب الخير بناء على شكوى رُفعت ضده التي تتضمن تهما بعرض منشورات عبر حسابه بموقع فيسبوك يسيء فيها للرسول محمد.

كما حملت الشكوى تهما بإساءة الكاتب جاب الخير في منشوراته للخلفاء الراشدين وشعائر الدين الإسلامي، وتشبيهها بالطقوس الوثنية.

الشكوى تقدم بها ضده الدكتور بويجرة عبد الرزاق أستاذ بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس مصحوبة بادعاء مدني بتهم الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، وبشعائر الإسلام وتهكمه على آيات بيّنات من القرآن الكريم، وعلى أحاديث صحيحة من السنة النبوية الشريفة، وعلى ركن الحج وشعيرة الأضحية.

وأصدر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي” بيانا وقعه رئيسه محسن بلعباس، دافع فيه عن سعيد جاب الخير وقال إنه يتعرض للضغط.

واعتبر الأرسيدي في البيان الذي نشره على صفحته الرسمية أنه في “قضية الباحث في التاريخ الإسلامي سعيد جاب الخير، الأمر يتعلق بتجريم الفكر والنقاش وأن رفض وحظر النقاش الحر والفكر الحر هو الذي يزيد من تقهقر البلاد”.

كما كتب المحامي صالح دبوز منشورا على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك دافع فيه عن سعيد جاب الخير.

وذهب دبوز إلى حد “توجيه نداء لمن وصفهم بـ”المواطنين الشرفاء قصد نشر أفكار المفكر سعيد جاب الخير لتعويم الساحة الفكرية العمومية بها تضامنا فعليا معه، ونشرا لقيم التسامح وحرية الفكر والرأي”.

وكان جاب الخير قد أثار جدلاً واسعاً في شهر رمضان الماضي حينما قال إن “صيام رمضان في بداياته كان اختيارياً، وإن بعض صحابة الرسول محمد لم يصوموا وأفطروا مساكين عوضاً عن الصيام”، مضيفاً: “لم يُجبر المسلمون على الصيام، كما لم يُجرّم المفطرون. عدا أن تعويض الصوم بالصدقة متاح”.

جاب الخير أمام القضاء بتهمة الإساءة لشعائر الإسلام

وكانت محكمة سيدي محمد برمجت محاكمة سعيد جاب الخير بتهمة الاستهزاء بالمعلوم من الدين وبشعائر الإسلام.

وجاء قرار المحكمة بعد تثبيت الشكوى ضد جاب الخير وسماع الشهود من طرف قاضي التحقيق.

ويحاكم جاب الخير بعد شكوى تقدم بها ضده الدكتور بويجرة عبد الرزاق أستاذ بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس مصحوبة بادعاء مدني بتهم الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، وبشعائر الإسلام وتهكمه على آيات بيّنات من القرآن الكريم، وعلى أحاديث صحيحة من السنة النبوية الشريفة، وعلى ركن الحج وشعيرة الأضحية.

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التعليقات
103
  • hahaha

    نعم رانا في عصر محاكم التفتيش كما كانت عليه أوروبا في القرون الوسطى!!! لكن من المؤكد و الحتمي في تطورالشعوب العربية و الإسلامية أنه سيأتي يوم ربما بعد ثلاثة قرون من الآن وأن تصبح شعوبنا تنظر لهذه الممارسات اللاأخلاقية في منع الناس من التفكير والإدلاء بآرائهم بعيون التعجب و الإستغراب ومحدودية فكر الأجداد وسيحمدون الله على نعمة التحررمن أتباع وعملاء الفكر الظلامي وتقديس البشر والحجارة من دون رب البشر والحجارة!!!

    -20
  • ب. محمد

    أصحاب (الفكر والتّنوير) كما يسمونهم منذ عهد الإستعمار إلى السبعينيات إلى الآن وهم يهرفون بكلام منقول عن المناهضين للرّسالة المحمدية وما قبلها من دين الله , ونراهم ذهبوا وذهبت ريحهم ولم يبق إلاّ الصّحيح. هولاء الذين نسمّيهم(شطح نطح) لا يملكون للفكر ولا للتنوير سبيل , ولو كان لديهم شيء من ذلك لإنتهجوا نهج أسيادهم الغربيين حين اكتشفوا كتاب الله القرآن انبهروا وأسلموا. لو تمعّنوا في كتاب الله قليلا لوجدوا البرهان والدليل الذي يقودهم للفكر والتّنوير . آخر ما لا حظتُ من اعجاز في جلّ نصوص القرآن الكريم أنّ كلّ كلمتين متشابهتين بينهما العدد (7)أو مضعفاته: 28/21/14 ... مثل: { (مِّنْ) عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ (مِن) ...}.فهل هذا من صنع بشر؟ فأين فكرهم؟

    5
  • sammy

    الحمد لله هكذا باش ما يزيدش اخر يستهزء بالدين

    5
  • بومبروك

    AAAAH ولي لعقلك ياخويا الي يروح لامريكا بش يتعلم ويتحلب فهمنا بصح بش ينسى اصلو هادي واعره واذا انت ماعندك حتى غيرة على دينك الاسلام هاهم الرجال الي رفعو المذكره وربي وفقهم. بصح مالزمش نزعفو على امثالك وامثال سعيد, لان الله يبتلي الناس ليمحص قلوبهم, والي مفيهش الخير في دينو مفيهش الخير في الناس. وامريكا الي فرحان بيها كل حروبها باسم الدين اذا راك متبع. ولما تجي في الاسلام يتفكرو انهم علمانيين وكيما يحب خاطرك الله اعلم.

    -2
  • واحد برك

    الى البشير وكل من صوت ب dislike على تعليقي اتحداكم جميعا بأن تردو على تعليقي بالحجة والدليل وان يأتي احدكم بمثال او مثالين مما يراه فكرا وتنورا من اقوال جاب الخير او غيره ولأدحضنه ولألقمنه حجرا باذن الله وتوفيقه. هاه اخرجوا لنا شجعانكم ام انكم مفلحون في dislike فقط! وكما قلت آنفا اما ان تكونوا مسلمين اسلام محمد عليه افضل الصلاة والسلام واسلام ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وكل من تبعهم باحسان إلى يوم الدين أو ان تكونوا كفارا مشركين ملحدين فلا حاجة لنا في نقاشكم حول الاسلام وانتم لستم من اهله اصلا. والله هو الهادي

    5
  • بشير

    ليذهب سعيد جا ب الخير إلى باريس و ليتكلم بخصوص تناقضات الكنيسة ، و يذكر على رؤوس الملأ أن " عيسى " عليه السلام هو عبد الله ، و ليس ابنه ، ثم يقول أن ذلك حرية فكر .

    8
  • بشير

    هل يستطيع سعيد جاب الخير أن يذهب إلى فرنسا ، يصول و يجول ، و ينتقد الكنيسة ، و يظهر تناقضاتها و تضارب ما يسمى بأناجيلها ، و يذكر على رؤوس الملأ ما فعلته الكنيسة بعالمة و معلمة الرياضيات " هيباثيا " التي سحلوها و أعدموها ؟ ثم هل يستطيع أن ينزل باريس و يبين أكذوبة " الهولوكوست " ؟ إذا فعل ذلك ، حينها يمكننا التحدث بخصوص حرية الفكر و حرية التعبير.

    4
  • إلا ديننا الإسلامي !!

    قامت بعض الأقلام المأجورة وبعض الجهات المتربصة بثوابت الجزائريين والمؤيدة للانحلال الخلقي والقذف لدين الله ومقدساتنا بالدفاع عن هذا الشخص المسمى سعيد جاب الخير وهذه الجهات هي نفسها التي تؤيد عدم التحدث عن الهلوكوست ومكر اليهود بحجة عدم التعرض لمعلوم من التاريخ ولكن عندما يتعلق الأمر بالإسلام و "معلوم من الدين" فكل شيء مباح عند هؤلاء حتى القذف والاستهزاء بل وحتى مناقشة أحكام الله والتهكم منها والعياذ بالله!!! فالذين يدعون بحرية التفكير عليهم أن يفكروا وبعيدا في أمور أخرى تفيد المجتمع وليس المس بعقيدة الشعب التي هي أغلى ما نملك والتي نفديها بأرواحنا كما فعلنا مع الاستعمار بالأمس فما لم تستطع فرنسا محوه في 132 سنة رغم حملات التبشير يريد هذا "السعيد جاب الخير" أن يفعله الآن مؤيدا بحركات فرنكو-صهيونية تدعي زورا وبهتانا أنها لحقوق الإنسان وحرية المعتقد والتعبير !!!

    5
  • شاوي حر

    الى من يقول ان جاب الشر قامة ؟فليقم الى الدفاع عن دينه اذاكان يعتنقه بدل التهجم والتشكيك في الدين الحنيف لن ولم نقبل ان يتجرأ كائن من كان على ديننا الحنيف الذي لم يستطع عتات المستشرقين النيل منه بالطعن والتشكيك وعليه فان هذه الهامة يجب عليها العودة لجحرها والاكتفاء بفضلاتها وعدم التطاول على من هو اعلى منها بسنوات ضوئية وليعتبر من غيره .قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام((ليَبْلُغن هذا الأمر ما بلغ اللَّيل والنَّهار، ولا يترك الله بيت مَدَرٍ (1) ولا وَبَرٍ (2) إلَّا أدخله اللهُ هذا الدِّين، بِعِزِّ عَزِيزٍ أو بِذُلِّ ذَليلٍ، عِزًّا يُعِزُّ الله به الإسلام، وذُلًّا يُذِلُّ الله به الكفر))

    8
  • avancer lalour

    نعيش القرون الوسطى يوم تحالفت أنظمة الحكم في أروبا مع الكنيسة ورجال الدين حيث أعلنوا الحرب على كل عقل حر يخالف ارائهم حيث اعدم الكثير من علماء الأنوار : ماريا باربارا كاريّو : امرأة إسبانية أُعدمت حرقًا بتهمة الهرطقة إبان عصر محاكم التفتيش الإسبانية . وليام تيندال : تم اعتقاله لأكثر من سنة ومحاكمته بتهمة الهرطقة والخيانة وبعد ذلك شنق وتم حرقه ... يان هوس - جيرولامو سافونارولا - توماس كرانمر ... الخ

    -13
  • سيف الحجاج

    كنا نتمنى لو يكون الحكم 10 سنوات نافذة لجعل اسلافه ينقرضون .

    8
  • محمد

    نشكر المحكمة على انتصارها للاسلام و من يريد حرية الاستهزاء بالاسلام و بما انزل من قبل نقول له عندنا كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم فيهما الكفاية و الحمد لله اما انت ما عندك الا الاماني. نسأل الله جل و علا في هذا الشهر المبارك ان يهديك و ييسر لك اسباب الخروج من السجن.

    8
  • Hamid

    الي راهم يقولو يجب محاورته و يقولون انه يعبر عن رايه. اتحداهم ان يذهبو الى اي دولة متقدمة و يناقشو مثلا محرقة اليهود. سوف نناقشكم يوم تاتون بكتاب يضاهي القران افعلوها و سوف نؤمن بكم. ان لعنة الله على الكافرين

    5
  • بشير

    هذا جاب الشر مايقدرش يناقش نظريات الفيزياء و علوم الفلك لان عقله لا يستطيع ان يستوعبها,يتطاول على الدين مثله مثل ابره الاشرم الذي تطاول على الكعبة, نسال الله ان يذيقه الذي اذاقه لابره الاشرم فهو رب الدين و هو حاميه وهو يغار على محارمه سبحانه

    26
  • محمد

    المعلق AAAAAAH تنطلق من براءة حرية التعبير و تنتهي في إجرام السب والتحقير بقولك أساطير مضحكة بالدليل و البرهان. سننتظر يوم تزوجك سيدتك أمريكا برجل يجعلك تلد رجلا آخر، ثم نرى من المضحك و بأي دليل. حالكم بئيس و مقرف و مثقفك هو فوكو الجزائر وأخباره المتأخرة مع أطفال تونس يا بؤساء

    6
  • البشير

    مع بداية النهضة في اوروبا في أواخر القرون الوسطى ظهرت ما يسمى بمحاكم التفتيش يساق اليها كل من يبدي رأيا مخالفا للكنيسة الكاثوليكية وتسلط عليه عقوبات تصل الى الاعدام.من بين أشهر هؤلاء الفيلسوف الايطالي جيوردانو برينو الذي أحرق حيا لأنه أبدى آراء حول تشكل الكون تخالف رأي الكنيسة، كذلك ، سيق الى هذه المحاكم العالم الفيزيائي الشهير جاليلو غاليلي الذي أيد بالأدلة العلمية الدامغة نظرية دوران الارض حول الشمس وهذا اعتبر مخالفا لما جاء في التوراة حسب الكنيسة واضطر غاليلي للتراجع عن آرائه حتى لا يلقى نقس مصير مواطنه جيوردانو. التاريخ يذكر أن هؤلاء كانوا من بين الجسور التي مر ت عليها اوروبا لدخول الحداثة.والحديث قياس.

    -2
  • Farid

    هؤلاء الذين سيبون جاب الخير لأنه عبر عن رايه، هم أنفسهم الذين لا يذهبون الى الصلاة الا كسالى، وهم الوحيد مراقبة الخلق، ونتبع عوراتهم،

    18
  • AAAAAAH

    هذا الحكم عار على الدولة الجزائرية التي لا تفرق بين حرية الشخص في انتقاد الافكار حتى المقدسة منها و بين احترام الشخص لحرية الاخرين في الاعتقاد الديني بهذه الافكار دون المساس بهم بسببها،وعليه فمن الضروري على المفكرين او الباحثين ان يصمتوا بسبب عدم وجود حرية الفكر في الدول الدينية كالجزائر او مغادرتها للعيش في الدول المدنية اين لا تضيع ثلاث سنوات من عمرك بسبب انتقاد اساطير مضحكة بالدليل و البرهان،الحمد لله على نعمة امريكا التي علمتني ان اكون انسان حر و محترم !!!

    -14
  • واحد برك

    لكل معلق يقول بأن هذا يريد تحرير العقول وانه مفكر وانهم كما يظنون ذوو عقول راجحة هلا بينتم لنا ماذا فعل خذا وانتم بهذه العقول؟ في الفيزياء والرياضيات والطب والهندسة؟ اتحفونا ادهشونا!! ثم تقولون انه لابد من مناقشته؟ هل تعلمون ما معنى المعلوم من الدين بالضرورة؟ كفاكم تعالما وتفيقها اما ام تكونو مسلمين كما كان رسول الله عليه السلام وصحابته ومن تبعهم باحسان إلى يومنا هذا وتتبعوا ماقال الله وقال رسوله اي ما يدخل في المعلوم من الدين بالضرورة او تكونو كفارا ملحدين وينتهي الجدل والامر. بسيطة.

    -23
  • متطوع مغترب

    هاذا واحد من ؤلاءك الذين جهلهم الفقر و عذبهم و يرون من إسلام و نسبهم له سببا في فقرهم و يدخلون في تفسيرات لا منطق لها عوض أن يجتهد و يبتكر في أمور التي تنتج و تفيد أمة و تطورها هاذا هو الجهل بعينه يحريبون دينهم و شرفهم مثلكم آلله زادنا فقر على فقر 2021 يتكلمون عن مستقبل و فضاء و غيرها من أمور الدنيا أنت بنسبة إلي لا تنفع ولا تفيد كلامك ثرثرة و ملء فراغ لم تستطيع تحمل الفقر هذه نتائجه

    -12
  • أخوكم من سطيف

    نحن في زمان من يريد الظهور يتطاول على الدين الإسلامي و شرائعه بحجة حرية الفكر و التعبير لأن الردع و التعزير غائب لذا هم يقومون بذلك إرضاءا للأعداء الله و على رأسهم الصهاينة الملاعين و لو كانوا حقا يعبرون عن آرائهم فليتكلموا عن حقيقة الهولوكوست و جرائم الصهاينة إن استطاعوا لكن هيهات هيهات ... حسبنا الله و نعم الوكيل .

    -8
  • monsie

    نشكر الدكتور عبد الرزاق بويجرة على ما فعل و على غيرته على دين و عقيدت الاسلام.

    -14
  • Hamid

    الحمد لله هكذا باش ما يزيدش اخر يستهزء بالدين

    -12
  • رياض

    وكأننا نعيش في العصور المظلمة عندما يعجزون عن الرد عن الرأي الاخر بالحوار العقلاني الموضوعي بالادلة يلجئون للقمع لانهم مفلسون فكريا و موقفهم هش ضعيف لا يمكن الدفاع عنه. هذا انتصار كبير للسيد جاب الخير و يوجد مثله الملايين و لن تقنعوهم بممارسة العنف و القمع بل ستزيدونهم يقينا انهم على صواب.

    19
  • ثانينه

    هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين..كان من المفروض اجراء مناظره علميه بينهما..لادخل للقضاء في هده المسائل لاتكونوا اوصياء علي الله عز وجل ان الله غني علي عباده وهو ليس بعاجز حتي تدافعون عليه فيعصر الرقمنه الاقناع بالحجه لا بقضاء التلفون

    11
  • خليفة

    كل من اراد الشهرة و الانتشار الاعلامي و اتباع قاعدة خالف تعرف ،كل من اراد ذلك يذهب الى سب الدين و محاولة تشويه رموزه و شراءعه، و الغريب في الامر ان امثال هؤلاء يعتمدون على بعض الشبهات التي اثارها قبلهم بعض المستشرقين فقط لتشويه صورة الإسلام الناصعة ، و المدافعين عن جاب الخير ،يعتبرون ذلك من حرية الفكر و التنوير ،و لكن اي تنوير هذا ؟انه مجرد تكوير و تدوير لافكار لا تصمد امام البحث العلمي النزيه ، و العلمانيون عندنا لا دراية لهم بالشريعة و اصولها ،و لا بالقران و تفاسيره و معانيه ،و لذلك تجدهم يهرفون بما لا يعرفون ،و لكن الله متم نوره و لو كثر المهرجون.

    -18
  • شخص

    لو عاش في زمن عمر لضرب عنقه ؟

    -39
  • CHOUAF

    yastahel plus de 3 ans mais el hamdolillah...9OL JAA ELHA99O WA ZAHA9A ELBATILO..INNA ELBATILA KANA ZAHOU9A

    -38
  • براهيم بن براهيم

    يمكن أن يكون في ذلك نوع من الردع لكل من تسول له نقسه التطاول على الدّين في أصوله العقدية الدينية،،،،ولكن رأيي الخاص أن أحسن طريقة في التعامل مع أمثال هؤلاء(جاب الشر وإخوانه ) هو تجاهلهم ،لأن هؤلاء يتقولون ويتحركون بمثل هذه الشطحات البهلوانية التي يعتبرونها حداثة وفكر وهي لا تعدو أن تكون خزعبلات ،هدفهم هو الشهرة ،ويمكن أن تكون وراءهم جهات داخلية وخارجية تدفع لهم...أي هم مرتزقة في ثوب باحثين ومن هذه الجهة ينبغي فضحهم .......

    -24
  • AMIRE

    مالنا لا نرى متنورين في الفيزياء والرياضيات والاقتصاد وعلوم أخرى أم ان شطحات التنويريين لا تصلح الا في الدين

    108
  • احمد

    يخاف من القاضي و لا يخاف من رب العباد

    -6
  • جزائري دورجين

    في الحقيقة هو الشقي جاب الشر للجزائر والجزائريين....عليه من الله ما يستحق..!

    -1
  • tamurt

    الحب استمرارية و نقاء ، و الكراهية موت و شقاء . تقول أحلام مستغانمي : بإمكان البحر أن يضحك : لم يعد العدو يأتينا فى البوارج والبواخر . إنه يولد بيننا فى أدغال الكراهية .

    77
  • tiger

    في الصحيح عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ الرجل ليتكلَّم بالكلمة من رضوان الله ما يظنُّ أنْ تبلغ ما بلغَتْ، يكتب الله له بها رضوانه، وإنَّ الرجل ليتكلَّم بالكلمة من سخط الله لا يظنُّ أنْ تبلغ ما بلغَتْ، يهوي بها في النار أبعد ممَّا بين المشرق والمغرب)).

    -6
  • أستاذ هرب م م م

    في القرن 21 "هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين " فالناس تتحاور بالعقل والمنطق وبالأفكار والدلائل والحجج والبراهين ... وليس بمطاردة الناس في المحاكم نتيجو ارائهم وأفكارهم ... فهذه سلوكات تعود الى القرون الوطسى يوم سيطرت الكنيسة وأتباعها على المشهد في أروبا وارتكبت مجازر في حق كل من عارض نظرياتها وتوجهاتها .

    33
  • طابوري

    جاب الخير معروف في البلاتوهات ووسائل الاعلام والندوات والملتقيات .... ومنذ زمان . يعبر عن أرائه ويتحمل مسؤولية ما يقول ... لكن من هو الشاكي ؟ وما هي هويته ؟ وان كان حقا استاذ جامعي . فلماذ لا يعرض عليه أي على جاب الخير منافسة ومواجهة علمية شريفة في وسيلة اعلامية ما يستفيد منها الجميع .أم أنه يخاف ويخشى من هزيمة مدوية وضربة قاضية ؟؟

    28
  • amis

    لو كان هذا الاستاذ الشاكي مثقفا وحكيما وووووو لتحداه ولعرض عليه حوارا مباشرا يبث على مسامعنا . وهناك لكل حادث حديث أما غير ذلك فهو فشل وهزيمة مدوية .

    13
  • Hassen

    يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ

    -28
  • tadaz tabraz

    هذا الأستاذ الذي رفع دعوة قضائية ضد جاب الخير كان من الأجدر أن يناقشه ويحاوره ليتبين الخيط الأبيض من الأسود كما يفعل المثقفين في كل الدول أم لأن هذا الشاكي ولأنه لا يمتلك المؤهلات للتحاور ولا يمتلك ما يقنع به غيره فوجد في رفع الدعوة ملاذا آمنا .

    -1
  • البشير

    أولا ،جاب الخير لم يقل شيئا ضد الاسلام والمسلمين بل يطرح آراءا حول بعض التاويلات والتفسيرات والفتاوي وهذا ليس تهجما على الاسلام بل آراء يمكن أن نناقشها الحجة بالحجة. وهذا ما كان يرجى من هذا الدكتوووووووور الذي بدل أن ينبري بقلمه لتفنيد آراء جاب الخير ويساهم في النقاش الفكري لتنوير الرأي العام وتجديد كثير من المفاهيم التي لم تعد تتماشى مع العصر،ها هو يفضل الكسل ويرفع دعوى قضائية ضد مفكر ليمنعه من التفكير بحرية . ليس صدفة أن تحتل جامعاتنا ذيل الترتيب وهي مكتظة بأعدا العلم والمعرفة.

    3
  • الجزائر : الى أين ؟

    كل شيء له بداية وله نهاية وبالتالي فلا مفر من اندثار الأكاذيب والخزعبلات التي حولتنا الى سجناء لا نفكر ولا نتأمل ولا نشعل عقولنا بعدما قال الحكيم : " عقولنا علب فارغة نحملها فوق أكتافنا " وهنا وجب التسائل : لماذا وهبنا الخالق بها أي بهذه العقول بما أننا لا نشغلها لتكتشف الأسود من الأبيض والصالح من الطالح والايجابي من السلبي والمفيد من المضر ... ؟ يقول المفكر الأمريكي مارك توين : يستطيع الكذب أن يدور حول الأرض فى انتظار أن تلبس الحقيقة حذائها . واليوم والحقيقة لبست حذائها فلامفر من التحاقها بالكذب والزج به في مزبلة التاريخ بعد قرون من نجاحه في فعل فعلته .

    25
  • amremmu

    تحية حارة لك ولكل من يحاول محاربة الجهل المتفشي في المجتمع والذي للأسف تزيد حدته من يوم لأخر ومن سنة لأخرى مما جعل البلاد تسير نحو الهاوية ... وقد صدق القائل : هذا العام عام سعيد سيكون أفضل من العام القادم الذي بدوره سوف يكون أفضل من لاحقه .. في بلد يسير قطاره نحو الخلف في وقت تسير كل القطارات للأمام بما في ذلك قطارات الدول الافريقية التي كنا الى وقت قريب نسخر بل نضحك منها والتي كانت نموذجا للتخلف وللمجاعة والصراعات ... الخ . آآآآآآآهههههههه يا جزائر

    -76
  • الملهم

    جاب الخير هذا قاعدين ينفخوا فيه جماعة اللوانب، وهو المخلوق عندو ليسانس ومسمي روحو مختص! في الأخير احتمال كبير راح يلقى روحو فالحبس وما ينفعو لا سعيد سعدي ولا أمين زاوي ولا أميرة بوراوي

    73
  • الجزائر الي أين ؟

    تحية حارة لكل حر يحاول تحرير العقول من الجهل الذي أقسم أنه لن يفارق عقول الفاشلين والعاجزين الذين يعشقون الأوهام والتمنيات والأحلام والذين يعيشون في عالم افتراضي لا وجود له أصلا .

    -97
  • tadaz tabraz

    للمعلق Zinou_Minou : لا ينبش في الماضي الا العاجر والذي لا أفكار له ..حسب منظورك .. فأجبني عن هذه السائلات يا معلق : هل من ينبش في التاريخ " والتاريخ ماضي وليس حاضر أو مستقبل " لا افكار له ؟ وهل من يكتب ويبحث ..في تاريخ الثورة التحريرية مثلا لا أفكار له ؟ وهل من يبحث في أصوله وهويته وتاريخه .. "وكلها طبعا من الماضي " لا أفكار له ؟ وأخيرا : وهل من يحاول أن يطعم العقول ويحررها من الخزعبلات لا أفكار له ؟ ... أمر عجيب يا بني

    -81
  • جزائري

    نعيش في ظروف مشابهة كثيرا لما عاشته الشعوب الأروبية خلال القرون الوسطى حيث كانت الكنيسة وأتباعها تطارد كل مثقف حاول تنوير العقول ومحاربة الخرافات والخزعبلات وكل حر تجرأ على كسر الطابوهات حيث تم اعدام عشرات المفكرين والمثقفين ذنبهم أنهم خالفوا نظريات الكنيسة وعبروا عن ارائهم بحرية فدفعوا حياتهم ثمنا لذلك .

    -76
  • علي عبد الله الجزائري

    امثال جاب الخير لا يجب ان نعطيهم ادنى اهتمام حتى ان اردوا المحاججة فنحن لها امثالهم لا يقوون على التفكير ببساطة افكارهم مستمدة من الفكر الاستشراقي والالحادي الذي يحاول الطعن بجميع الاديان السماوية هدفهم بالاساس الاستفزاز ومحاولة التقليل من شان الاسلام حجته وشريعته مقارنة بضعف الوضع الانساني التعليقات كدليل على ذلك كلها تحاول التذكير بما فعلته الكنيسة بعصر الجهل والانحطاط الاوروبي المحرفة للانجيل محاولين مقارنتها بالاسلام لكنهم لا يفقهون او يعقلون شيء من الاسلام فهم عرفوا الاسلام من كتب المستشرقين اما القرآن انزل بالأساس ليكون حجة عقلية تجابه عقل البشرية فليتفضل امثال جاب الخير وقتما ارادوا وحتى بحضور الإعلام والناس اجمعين يقول الله تعالى " قل لو اجتمعت الانس والجن على ان يـأتوا بمثل هذا القرآن لا يـأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا "

    71
  • محمد بلقاسم بن قسمية

    ماتطرق اليه الدكتور سعيد جاب الخير ....وبسبب افتقاره لأدوات معرفية أساسية على رأسها افتقاره لمعجم لغوي عربي دلالي جعله يخوض في مسائل لا يدرك ابعادها اللغوية والمعرفية والدلالية والروحية .....ووصل الى نتائج تجعل الحليم حيرانا ......وهو ما وقع فيه منصور الكيالي السوري ......أسأل الله لهما الهداية والرشاد....وأما العلمانيون ودعاة الفكر الحر المتنور فليطبق هذا الامر دون تعدد المكاييل ولتكن لحرية التعبير علما ومسؤولية توجهانها ...ولايترك الامر على عواهنه .....وأما الافتراء وادعاء المعرفة والقراءات التأويلية الحداثية وووو...فماااااا اسهلها

    59
  • علاوة

    يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ. نقطة على السطر ، انفخ انت ومن معك فما انتم الا وقودا لجهنم .

    64
  • Zinou_Minou

    للمعلق tadaz أتعلم أن من لا أفكار له هو دلك الشخص العاجز عن التقدم ومنافسة المتسابقين فتجده ينبش في الماضي الدي دهب ولن يرعود.

    17
  • جلال

    (وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} {الروم 30 - 32}) يعتقد كثير منا إنه يدافع عن الدين والمعلوم من الدين وهو مشرك داخل ضمن هذه الآية, وإن صلى وصام وحج وقام, ما هو الدين والمعلوم من الدين عند هذه الفرق والنحل والمذاهب والطرق التي تمتد طولا وعرضا في ما يسمى العالم الإسلامي وأيهم أصح وأيهم نتبع, كم يوجد مثلا من حزب إسلامي في الجزائر والى أي إسلام يدعو؟ ولماذا كل هذا الإختلاف؟ ولماذا إذا غرد أحد خارج القطيع قامت عليه الدنيا ولم تقعد لأنهم يخافون فضيحة النفاق الديني والإجتماعي ويخفون كثيرا مما هو في التراث أصلا يخالف ما وجدوا عليه شيوخهم وأبائهم وقد نهانا الله عن اتباع الآباء بدون علم ودراسة وفحص وتمحيص. يقول الرصافي : لقنت في عصر الشباب حقائقـــا في الدين تقصر دونها الأفهــــام ثم انقضى عصر الشباب وطيشه فإذا الحقـــائــــق كلهــا أوهـــــام

    -55
  • tadaz

    الغريب أنه لا وجود لتعليق واحد يستند الى الواقعية ويحاول الرد على الرجل بشكل علمي وبراقماتي .. بل الكل يتهجم ويشتم .... وصدق القائل : من لا أفكار له لا ينتج الا الشتائم .

    -42
  • الى أين ؟؟؟

    كانت الكنيسة سابقا تطغى وتضطهد كل عقل حر يفكر وينتج .. ويسعى من أجل تحرير العقل البشري .
    فقد حاولت ولقرون منع التنوير والتقدم والفكر بأى شكل من الأشكال لأن هذا يخالفها تماما كما أن التنوير يفتح عقول الناس ويجعل فكرهم أوسع وهذا أيضا ضد مصلحة الكنيسة ورجالها والذين نشروا في الأرض فسادا وتسلطا .. فالعالم كوبرنيكس عام 1543م والذى اكتشف ما يخالف الكنيسة تم اضهاده وحرق كتبه واتهموه بالكفر وفولتير اعتقل في سجن الباستيل ولم يطلق سراحه إلا بعد أن وافق على نفيه إلى إنجلترا نتيجة اتهامه بالالحاد ..الخ . فهل نعيش نحن اليوم ما عاشته المجتمعات الأروبية خلال قرون مضت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    -51
  • الى أين ؟؟؟

    كانت الكنيسة خلال القرون الوسطى تفسر حدوث الأعاصير والرياح العاتية أنها من صنع الشياطين، وهي من تقوم بتهييجها، لذلك أصدر البابا أمرا بدق الأجراس عندما تهب الرياح العاتية ويزداد الجو سوءا . ثم ربطت الكنيسة أيضا ظاهرة الأعاصير بفعل الساحرات اللاتي يساعدن الشياطين في صنع الكوارث المختلفة ولذلك أصدر البابا فى سنة 1484م أمر بقتل جميع الساحرات . فقتل منهن الألاف .... فهل غادر هؤلاء القرون الوسطى لنحل محلهم نحن ونطارد العلماء والمفكرين وكل من يحاول تحرير العقول من الخرافات والأساطير البالية والاعتقادات الغبية ؟؟

    -56
  • kipers

    الغطرسة والاستبداد واغتيال الحريات ... لن تدوم للأبد وخاصة وقد بدأ يظهر الخيط الأبيض من الأسود .

    -4
  • أبى آمين الجزائري

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذا الدين إذا حاربوه إشتد و إذا تركوه إمتد
    قال علي رضي الله عنه إذا سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق
    ما عساي أن أقول إلا طوبى للغرباء.
    و السلام

    52
  • فرق بين الحرية والاستفزاز العقدي

    الاستهزاء بالإسلام وبشعائره ورسوله صلى الله عليه وسلم خط أحمر،، فلا حرية تعبير في هذه المسائل بل نعتبرها مروقا من الدين وكفر بواح على صاحبه التوبة قبل أن يلقى ربه فالشعب الجزائري مسلم متمسك بدينه ويحترم حتى الكفر ولكن على أصحابه ألا يجهروا به ويدلوا بكفرهم وفسقهم بمنابر الجزائر المسلمة بنص المادة 2 من الدستور (الإسلام دين الدولة) فكما قال تعالى (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) ولكن ليس ببث البلبلة والتشكيك والسخرية بالمقدسات فمن أراد العلمانية فله ذلك على ألا ينتقد الدين ومقدسات الإسلام ورموزه وإلا عاقبوه شر العقاب.

    46
  • كريم

    كان من الاجدر ان الوزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الاعلى في مقاضاة هذا الضال المضل وليس رجل من المجتمع ام لم يسمعو بتلكم الضلالات.
    اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي ياعزيز.

    40
  • AVANCER LALOUR

    للمعلق 2 : حرية التعبير وحرية المعتقد ... تتواجد فقط في صفحات الدستور الجزائري يا رجل أما الواقع فيؤكد لنا يوميا أنه لا حرية تعبير ولا حرية معتقد ولا هم يحزنون .

    17
  • tadaz

    حين يصف الجهلة قامة بحجم سعيد جاب الخير بالجاهل بغض النظر عن أقواله وبغض النظر عن موقفنا منها ... فماعسانا أن نقول سوى التذكير ببيت شعري لمعروف الرصافي قال فيه : إذا ما الجهل خيّم في بلاد رأيت أسودها مُسِخَت قرودا .

    -27
  • amremmu

    في فترة من فترات القرون الوسطى أرجعت الكنيسة أسباب حدوث الصواعق والبرق بإعراض الناس عن دفع العشور ( الزكاة ) وعدم مساعدتهم في إصلاح الكنائس، ولما حاول (بنيامين فرانكلين) إثبات أن البرق ما هو إلا شحنات كهربائية موجبة وسالبة، وأن وضع أعمدة حديدية مانعة للصواعق تمتص شحناتها الكهربائية، عارض رجال الكنيسة هذه المانعات، غير أن الناس أخذوا بنصائح هذا الرجل، ووضعوا فوق بيوتهم مانعات الصواعق لامتصاص شحنات الصواعق ... فهددت الكنيسة بنجامين فرانكلين بالمحاكمة وطاردته في كل مكان ... والخلاصة أن الأوروبيين غادروا القرون الوسطى لنحل نحن محلهم . فالى متى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    -15
  • الباتول الوحدوية

    الشك في المعلوم من الدين بالضرورة ، والشك في المحرقة في فرنسا، وحتى الشك في وجود دولة الرفيق غالي ممنوع او في القادم من الزمن سيرتقي الموضوع الى مصاف الدين ، لا يشك فيه ولا يراجع ، وفق ان كل ما قيل قبل وجودنا فهو صحيح ،يخالف العقل والمنطق ومجرى الأيام، لا يهم ،فهو صحيح ، خرج من افواه الأجداد او لم يخرج .

    8
  • جزائرية و افتخر

    هذا الشقي لا يأتي من وراءه الا الشر٠

    26
  • جزاءري

    يجب اعادة النظر في قراءة القران وتفسيره وتاويله وتطبيقه. السبب بسيط التاويلات الموجودة قادت الأمة الاسلامية الى ما تعرفونه جميعا . هزيمة فكرية لمليار ونصف مسلم امام فكر بضعة صهاينة يطبع معهم المسلمون معترفين بهزيمتهم الفكرية !!! اليس في الدين لا اعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي ديني . لماذا اذن يعترف المسلمون بالصهيونية . اليس هذا مشكل . الم يسوق المسلمون هذا الامر بالاحاديث اللتي يقولون انها صحيحة ! الم يخفي الفقهاء الايات اللتي تحرم موالاة الكفار. اذن لماذا ينفذون اوامر الكفار . اليس هذا مشكل . الهزيمة العسكرية مقبولة وقد انهزم المسلمون في غزوة أحد لكن الهزيمة الفكرية تعني ان هناك مشكل !

    9
  • amremmu

    من يظن أنه يمكنه تكميم أفواه الجزائريين في القرن 21 فهو مغفل وأحمق فالعقول بدأت تتحرر . بعد أن انكشف الخيط الأبيض من الأسود . وبعد أن أصبحت المعلومة تنتقل بسرعة البرق . وبعد أن أصبحت الطابوهات من الماضي . فاتركوا الناس أحرار يعبرون عن ارائهم بحرية بما أنهم ولدوا أحرارا بل أتركوهم يعرضون بضائعم للزابون ليشتري من أراد وليقاطع من أراد .

    -16
  • فريد

    يجب تشديد العقاب له. يسب و يحارب غيره و يقولك حرية التعبير. حتى سجنك حرية تعبير

    13
  • هرمنا

    بل هو شقي جاب الشر..........مع العلم أنه مكث في الامارات مدة ليتكون قبل أن يعود إلى الجزائر.....هل وصلت الرسالة؟

    30
  • جزائرية و افتخر

    حرية الرأي التي يتغنون بها تضرب ديننا و قيمنا و وحدتنافي الصميم٠ فصه ءايها المهرج

    23
  • MOUSTAPHA

    في كل رأس مسلم داعش فكل شخص ينتقد يعبر عن فكره يقاد إلى ألمحرقة يقطع لسانه و يشق رأسه لماذا يخاف ألمتدين عن معتقده و إيمانه إذاكان لهذا ألدين رب يحميه فالماذا ألخوف من أراد أن يؤمن فله ألحق ومن رفض أيضا له ألحق. إن أألمقدس عندك ليس بالضرورة هو عند ألأخر لأن ألدين هو إعتقاد و إيمانيات ليس بعلم يمكن إخضاعه للقياس و ألتجربة و ألتحقيق يجب حصر ألتعايش لن يكون إلى بقبول ألكل للحفاض عل ألناس أملاكهم أرزاقهم و ألنقيض هو تدمير ألمجتمعات

    30
  • مغترب

    وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179)

    29
  • Algerien

    Je suis ouvert et jai un esprit de critique mais critiquer ma religion musulmane je suis contre et en plus de ça c'est une religion de tolérance et j'aime pas quand critique la religion par ce que tu trouveras jammais autant de valeurs et d'humanisme dans nimporte quelle autre religion ceux qui faut critiquer c'est les personnes qui ont sali la religion en plus tu es instruit

    33
  • مغترب

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ

    29
  • مجيد/ باتنة

    أعتقد بأنه لا يوجد مسيجي يهاجه المسيحية وبالتالي من يهاجم الاسلام ليس مسلما او ليس دين أصلا وعلى الدولة ردع أمثال هذا الشخص

    26
  • Imazighen

    (...قيم التسامح وحرية الفكر والرأي”.)، ليس مرتبط بأعراض الناس، ليعلم (جاب الشر) ان قيم الإسلام هي عرضنا، والطعن فيها هو الحاد، والملحد يقطع راسه ولا رافة فيه. كلب من كلاب ازواف، انشري يا شروق أو صدي الباب عن الدفاع عن حقوقنا...

    22
  • adrari

    ان قلبه يحمل من غل للعربية والاسلام لو كشف عنه لسكان الاض لاصبحت الارض مظلمة لقرون

    18
  • صالح/ الجزائر

    2)- أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : "ما غِرتُ على امرأة ما غِرتُ على خديجة، ولقد هلَكَتْ (ماتت) قبل أن يتزوَّجَني بثلاث سنين، لمِا كنتُ أسمَعُه يذكُرها" ، رواه البخاري، وفي رواية لأحمد أنها رضي الله عنها غارتْ من حسن ثناء النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على خديجة ، رضي الله عنها ، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : "ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق (كبيرة السن)، قد أبدلك الله عز وجل بها خيراً منها ، فقال ، صلى الله عليه وسلم : ما أبدلني الله عز وجل خيراً منها، قد آمنتْ بي إذ كفر بي الناس، وصدَّقتْني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها).

    36
  • camelia

    يجب اعدامه دون اللجوء حتى الى محاكمة

    -14
  • العربي

    الاشكال والإسلام دين الدولة : أين موقف وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى..
    لن يكون هنالك أي حكم لأن القوانين لا تجرم الكفر والازدراء بالدين والأنبياء والصحابة
    إلا إذا تشجع القاضي وطبق المادة الثانية من الدستور واستخرج الحكم منها والحكم يعرفه من يعرفون شريعة الله عز وجل
    وإذا حكم على جاب الخير فسيفتح باب وستتضاعف الشكاوى لأن المعتدين على دين الله في الجزائر أكثر مما تتصورون... سيكون حكم "سياسي" لأن التوجه في الجزائر علماني منذ الاستقلال.

    32
  • Laman

    حرية التعبير يجب ان تكون متاحةللجميع . لا أحد من العلمانين تسبب فى علق مسجد او زاوية أو مدرسة دينية .لكن المتدينين يتدخلون فى كل كبيرة و صغيرة و غلقو كل شىء من السنيما والفنادق والمسارح و أشياء أخرى كثيرة

    -13
  • حميد

    العلمانيون يدعون الحرية و التعايش لكنهم يحاربون كل من لا يشبههم

    41
  • عماد

    كل من يتهجم على الاسلام واركانه
    مجرد ديوث لا اكثر

    22
  • عماد

    الى الملعق رضا ومن هم على شاكلته حرية التعبير ليست بمهاجمة الدين الاسلامي وجل الشعب مسلم اذا انت ملحد او تعبد البقر هذا شيء يخصك لكن ليس تحت مضلة حرية التعبير تتهجم على السلام يا زنديق

    40
  • AVANCER LALOUR

    إلى السادة أشباه المتعلمين والدكاترة والأساتذة ... الذين يظنون بأنهم هم العليمون ببواطن الأمور دون غيرهم : حينما تريدون أن تحاججوا العالم فلتتفضلوا باتباع آداب ، وقواعد الاختلاف واحترام أدبيات الحوار باستخدم أساليب المنهج العلمي …الموثق بالأدلة، والبراهين حيث يجب على كل واحد أن يلزم نفسه قبل أن يلزم غيره بذلك ! ولكن من يستغلون الصفحات ووسائل الاعلام للتطاول ، والتشكيك ، والقدح ، والتجريح
    أقول : سلام عليكم لانبتغي الجاهلين .

    84
  • صحراوي

    مجرد تساؤل.
    هل حرية التعبير حق لطرف واحد !!!؟؟؟
    حرية التعبير والفكر والنقاش تصبح جريمة عند هؤلاء الملحدين والمرتدين عندما ما ينتقد أي أحد النظام الديمقراطي أو أليبرالي أو حتى بلد كفرنسا وإسرائيل اللتين أصبحتا بمثابة مكة والمدينة لهم.

    31
  • reda

    ثبت انه لا يوجد فتوحات بل هي غزوات. نحن نعاني من استعمار الامويين و العباسيين و العثمانيين الى يومنا هدا. نهاية الديانات تقترب.

    -34
  • ملاحظ

    كاتب المقال ثقلت يديه على كتابة (صل الله عليه و سلم) بعد ذكر اسم النبي محمد عليه الصلاة و السلام.

    19
  • djaballah

    Tahya said djab el khir. Il maîtrise son sujet. Merci said

    -41
  • مواطن بسيط

    سعيد جاب الخير؟؟
    ماهو سعيد ماجاب الخير
    من حارب الله ورسوله شقي وجاب الشر على نفسه.

    29
  • خالد

    الشعب يريد أن يحكم عليه مثلما حوكم صحفي تهكم على عبان رمضان وموتمر الصومام. فالاخير لا يساوي شئ امام الإسلام واركانه

    -1
  • إبن الجزائر البار

    "يا أيها الإنسان ما غيرك بربك الكريم "
    لا حولة و لا قوة الا بالله العلي العظيم
    ماذا فعل لكم دين الله لكي تتهجمون عليه ؟
    لقد صدق من قال:: الوحدة ليس وجودك منفردا
    لكن الوحدة هي أن يخلو قلبك من وجود الله!!!

    27
  • rmouh

    tu as osier briser le tabou tous avec vous mr djabelkhir

    -39
  • ou va l algerie

    حرية الرأي والتعبير مضمونة في كل الأعراف والتشريعات والدساتير بداية بقانون حمو رابي 450 ق م الى القانون الروماني وصولا الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 الى الدستور الجزائري 2020 والى كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر . والسلام

    46
  • ملاحظ

    ابن فرنسا الذي اهان الاسلام اخرجت احزاب ?? مثل RCD من جحورها لدفاع عنه، ومعهم احفاد زوافية وحركة بربريست واتباع جاك بينت وماك۔۔۔
    وهذا سعيد جاب حاول نقل ملف الكراهية للاسلام من فرنسا نحو الجزاٸر كمحاولة ياٸسة۔۔۔جزاٸر بلد مسلم

    40
  • chouaf777

    ANFIW DJEDDOU WENTOUMA THANITOU MEL KHORTI HADHA...

    2
  • اسماعيل الجزائري

    رفع هذه القضية امام العدالة مهزلة من مهازل القرون الوسطى خاصة ان ورائها "دكتور". فارغ شغل. بدل الرد على زميله بالدليل و الحوار العلمي. لهذا ما زالت البلاد في حالة سبات علمي و ثقافي لا مثيل له.

    -15
  • خليلي نور الدين

    الشعب الجزائري من أشد الشعوب تمسكا بدينه ودفاعه المستميت عنه ولا يقبل أن يرى ويسمع هؤلاء النواكر يستهزؤون بعقيدته ونبيه وكتابه المقدس فيجب سجنه بمدة طويلة لأن الدين يسبق كل شيء والاستهزاء بالله ورسوله وبالقرآن والسنة ليس هينا ... لقوله تعالى (وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم) ...

    24
  • Karim

    على المحكمة استشارة لجنة الفتوى للتي أفتت في لقاح كورونا.

    75
  • رضوان

    شكرا للدكتور بويجرة عبد الرزاق للذود على ديننا ورسولنا الكريم وجعلها في ميزان حسانتك وجهاد في سبيله
    هو وأمثاله كثر في شمال إفريقيا يطعنون في القرأن والسنة وصحيح البخاري وهم منظمون ومدعومون من قنوات عالمية وصحف ودول اللهم إجعل كيدهم في نحرهم
    وليس من الحرية ادعاء العلم، ولَيُّ أعناق النصوص لتبرير الباطل وتشويه الحق
    قال تعالى: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين) [التوبة: 65، 66].
    اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

    41
  • عمر

    العلمانيون يدعون الى الحرية و لكنهم يتدخلون في حرية الاخرين و يحاربونها

    39
  • د.محمد مراح

    (2)
    بل هو رسالة روحانية بامتياز، لكن المسلمين انحرفوا بها وحوّلوها إلى مشروع سياسي أطلقوا عليه تسمية «الخلافة» وأصبح الأمير يسمى «خليفة رسول الله»، مع أن الرّسول(صلى الله عليه وسلم) لم يترك سلطة لأحد. [ حوار معه في موقع نفحة – nafhamag.com -19112015) . افترى المستشرقون على رسول الله اختلاقه القرآن لكن لم يفتروا على صحابته وضع الحديث عليه صلى الله عليه وسلم ) .
    هل يصح السكوت عمن يتجرأ على كتاب الله في لقاء إعلامي متلفز ، إذ علق على آية قائلا : ( هذه ضعها في الثلاجة) !!! هل من إنحطاطا وصفاقة بعد هذا .
    والعاقبة لأمثاله وفي مقدمتهم أمين الزاوي !!!!!!!!!

    9
  • الدكتور محمد مراح

    (1)
    بارك الله في الدكتور بويجرة: لاحظوا قول هذا الجاهل : (تهامه الصريح الوقح للصحابة أنهم شرعوا في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع أحاديث عليه لا لشيء إلا لتبرير فكرة الخلافة: انظر لقوله: (الفكر السّلفي انطلق مباشرة بعد وفاة الرّسول محمد(صلى الله عليه وسلم)، حيث شهدنا جيوش المحدّثين الذين راحوا ينشرون أحاديث أغلبها مكذوب ومختلق من أجل تأثيث أيديولوجيا الدّولة العربية المركزية (أو ما يُنعت بدولة الخلافة) التي تحالف فيها الفقيه مع «الخليفة». من هنا بدأ الفكر السّلفي الذي يعتمد القراءة الحرفية للنصّ الدّيني (قرآن وحديث). مع العلم أن الإسلام لا علاقة له بالدّولة والسّياسة .

    11
  • reda

    اين هي حرية التعبير .وحرية المعتقد والبحث الحر و المستقل في كل الميادين للجامعيين ?

    -10
  • ahmed

    يجب التأكد من اصول كل من يستهزئون بالمعلوم من الدين بالضرورة
    فانا اعتقد انه لايوجد مسلم يتهكم باركان الاسلام والايمان
    وفكرة التشكيك في اصول الدين لايتشرها بين المسلمين الا احد رجلين :جاهل او مُغرض

    19

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