تأجيل الجلسات الوطنية للكتاب إلى نهاية السنة

إعادة النظر في قانون المركز الوطني للكتاب

تم تأجيل انعقاد الجلسات الوطنية للكتاب، إلى نهاية السنة المقبلة. وهذا، قصد “منح الفرصة كاملة لمختلف اللجان لإنهاء أعمالها ومتابعة التوصيات التي تم اتخاذها خلال الجلسات المنعقدة يومي 28/29 ديسمبر 2023 بالمكتبة الوطنية”، وفقا لما أعلن عنه أمس بيان لوزارة الثقافة على إثر اجتماع اللجنة القطاعية الخاصة بالكتاب والنشر.

وأفاد البيان بأن الاجتماع انتهى إلى تسطير برنامج عمل “سيسمح بعقد سلسلة من اللقاءات الفرعية التي تخص قطاعات التربية والمالية والتجارة والاتصال وذلك خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف حصر آخر الاقتراحات المتعلقة بصناعة الكتاب والنشر والمرتبطة بهذه القطاعات.

وستعمل اللجان التي تكفلت بمتابعة توصيات الجلسات الوطنية حول النشر والكتاب والمطالعة برفع جملة من التوصيات والمقترحات التي يستعرض خلال الجلسات الوطنية المقررة نهاية السنة الجارية.

ومن جملة المقترحات التي رفعتها لجنة الخبراء مراجعة القانون الأساسي للمركز الوطني للكتاب بهدف تفعيله في مجال النشر، إلى جانب تحيين محتوى برنامج التكوين المتخصص في مجال الطباعة وترقية المهنة وتفعيل مبدأ الاحترافية، ومناقشة إمكانية تخفيض الضرائب على نشاط النشر والمواد الأولية في صناعة الكتاب على غرار الحبر والورق، والتنسيق المستمر مع مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة بميدان الكتاب والنشر، ومن جملة القضايا المشتركة استيراد الكتاب والتوزيع والآليات الكفيلة بتسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بالكتاب”.

وأشار بيان الوزارة إلى أن اجتماع اللجان الفرعية مستمر خلال الأسابيع المقبلة على غرار اللجنة الفرعية المتكونة من وزارة المالية ووزارة التجارة وترقية الصادرات والناشرين ومديرية الكتاب والمطالعة العمومية يوم 21 جوان 2023، واجتماع اللجنة الفرعية التي تتكون من قطاع الاتصال والناشرين ومديرية الكتاب والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية التي ستعقد يوم الخميس 22 جوان 2023، واللجنة الفرعية التي تتكون من قطاع التربية الوطنية وقطاع الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والناشرين والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بتاريخ 3 جويلية المقبل.