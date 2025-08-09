-- -- -- / -- -- --
تأجيل الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول خطة احتلال غزة إلى الأحد

الشروق أونلاين
أفادت مصادر دبلوماسية لقناة الجزيرة بأن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، المقررة لبحث خطط الكيان الصهيوني لاحتلال غزة بالكامل، تأجلت إلى يوم غد الأحد بدلا من السبت.

وكانت المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا قد طلبت عقد الاجتماع، فيما دعمت روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون الدعوة، لتصبح جميع الدول الأعضاء في المجلس مؤيدة لعقده، باستثناء الولايات المتحدة التي تعارض ذلك.

ويأتي هذا التحرك بعد يوم من إقرار المجلس الأمني الصهيوني المصغر خطة لاحتلال مدينة غزة وإقامة إدارة بديلة فيها.

وأوضح مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أن مشاورات تُجرى مع أعضاء المجلس للضغط من أجل وقف الحرب على القطاع، مثمّناً مواقف أوروبية وعربية وإسلامية رافضة للتصعيد.

وتنص خطة الكيان على احتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويقها وتنفيذ عمليات توغل، يليها احتلال مخيمات اللاجئين في وسط القطاع.

ووفق الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع باتت تحت الاحتلال أو أوامر الإخلاء، محذّرة من تداعيات كارثية لأي توسع عسكري جديد.

