تأجيل الجمعية العامة الانتخابية لأجل غير مسمى

الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية:

قررت لجنة الترشيحات للاتحادية الجزائرية للفنون القتالية، الاثنين، ” تأجيل لأجل غير مسمى” الجمعية العامة الانتخابية التي كانت مقررة يوم السبت 9 ديسمبر المقبل، بسبب عدم مطابقة الملفات واستكمال المترشحين لملفاتهم الادارية والتقنية، بحسب القانون الجديد للهيئة الفدرالية “.

ويأتي هذا القرار، عقب عقد الهيئة الفدرالية الجمعية العامة العادية يوم 25 نوفمبر المنصرم، لتنصيب لجنتي الترشيحات والطعون وتسلم وتسليم المهام، من أجل انتخاب رئيس جديد للاتحادية لاستكمال ما تبقى من العهدة الاولمبية (2021- 2024) وهذا بعد ” شغور هذا المنصب” -الذي كان يشرف عليه سابقا جمال تعزيبت- لما يقارب الشهرين.

وكشف النائب الأول السابق للاتحادية الجزائرية للفنون القتالية ميزال ناضور في تصريح لـ”واج” أنه “بعد انقضاء آجال إيداع ملفات الترشح لرئاسة الهيئة الرياضية، عقدت لجنة الترشيحات اجتماعا برئاسة، محمد بن سعادة، من اجل دراسة قائمة نهائية وحيدة ( الرئيس ومكتبه التنفيذي ) مودعة لديها، لم تستوف الشروط القانونية وقررت بالتالي، تأجيل الجمعية العامة الانتخابية التي كانت مقررة يوم 9 ديسمبر المقبل لأجل غير مسمى”.

وترجع أسباب رفض القائمة- بحسب عضو الجمعية العامة- إلى “عدم مطابقة الملفات واستكمال المترشحين لملفاتهم الادارية والتقنية مثلما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحادية والمرسوم التنفيذي المسير للجمعيات الوطنية”.

وقال المسؤول السابق في الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية إن “لجنة الترشيحات ستقوم بمراسلة وزارة الشباب والرياضة من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة “.