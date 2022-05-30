تأجيل الجمعية العامة لتكييف قوانين الفاف مع قوانين الفيفا

العادية ستعقد يوم 16جوان والانتخابية قد يتم تقديمها

من المقرر تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية للإتحاد الجزائري لكرة القدم، والخاصة بتكييف قوانينها مع القوانين المعمول بها على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى غاية انتخاب رئيس ومكتب فدرالي جديد.

قال مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم للشروق، إن الجمعية العامة الاستثنائية والمتعلقة بتكييف قوانين الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع قوانين لن تعقد في بتاريخ 2 جوان مثلما كان متفق عليه آنفا، بسبب تواجد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بدون رئيس ولا مكتب فدرالي، بعد استقالة الرئيس السابق شرف الدين عمارة، وثمانية من أعضاء مكتبه، وبالتالي فإن الجهة المخول لها قانونا رئيس الفاف ومكتبه، غير متواجدة في أرض الواقع، فمن الأجدر تأجيل المصادقة عليها وتكييفها وفق قوانين هيئة أنفانتينو، سيكون مباشرة بعد انتخاب رئيس ومكتب فديرالي في الأيام القادمة.

وكان رئيس الفاف السابق شرف الدين عمارة قد عقد عدة اجتماعات مع وزارة الشباب والرياضة، لتعديل النظام الأساسي وتكييفه مع الفيفا، ولم يبق سوى عرضه على أعضاء الجمعية العامة الاستثنائية للمصادقة عليه.

مصدر الشروق أضاف أن:المصادقة على القوانين المكيفة مع قوانين الفيفا، سيتم تأجيله إلى ما بعد انتخاب اتحادية جديدة، لأن القوانين تنص حتما على أن القوانين يتم التأشير عليها من طرف خليفة عمارة، ومكتبه الجديد، ثم طرحها في جمعية عامة استثنائية.

وعن موعد الجمعية العامة العادية، أشار مصدر الشروق أنها ستعقد يوم 16 جوان القادم مثلما تم الاتفاق عليه خلال آخر اجتماع المكتب الفديرالي، من أجل المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، وبعدها سيتم عقد جمعية عامة استثنائية يوم 7 جويلية القادم، مضيفا أن ثلثي الجمعية العامة بإمكانهم تقديم تاريخ الجمعية الانتخابية، إذا طلبوا ذلك من أجل الإسراع في انتخاب رئيس جديد للفاف المتواجدة في فراغ قانوني.

وعن فتح باب الترشيحات لخلافة شرف الدين عمارة، قال أحد المرشحين لرئاسة الفاف إن ذلك سيكون خلال الجمعية العامة العادية، حيث يتم تنصيب لجنة الترشيحات، مكوّنة من أعضاء الجمعية العامة للفاف لاستقبال الملفات ودراستها، وفق القوانين المعمول بها.

علما أن عددا من الشخصيات الكروية تريد خلافة عمارة، على غرار جهيد زفزاف، وليد صادي، عمار بهلول، عبد الحكيم سرار والقائمة مفتوحة.

وعن شروط الترشّح لِرئاسة الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، وأيضا المكتب الفيدرالي، فعلى المرشح أن يحوز على الجنسية الجزائرية، وعضوا في الجمعية العامّة لـالفاف، أن لا يقلّ عمره عن 30 سنة ويتمتع بالحقوق المدنية، وأن لا يكون أن لا يكون قد تعرّض لِعقوبة طويلة الأمد وأن يلتزم بِتسديد اشتراكاته، ويحوز مستوى تعليميا جامعيا، أو تقلّد منصبا ساميا في القطاع العمومي أو الخاص أن يكون قد شغل منصبا رياضيا لِمدّة 5 أعوام متتالية، سواء على مستوى الأندية أو المعاهد الرياضية، يلتزم بِالتكيّف مع لوائح الفاف ويحترم المسؤولين الرياضيين المتطوّعين المنتخبين، ويُقيم بِصفة دائمة بِالجزائر.