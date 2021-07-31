تأجيل الجولة الـ 35 إلى 9 أوت

تقديم لقاء الاتحاد والشبيبة إلى يوم 3 أوت.. مدوار:

أجلت الجولة الـ 35 للرابطة الأولى لكرة القدم التي كانت مقررة يوم الثلاثاء المقبل (3 أوت) إلى يوم الاثنين 9 أوت، بحسبما أعلن عنه رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم،عبد الكريم مدوار.

وأضاف نفس المصدر على أمواج الإذاعة الوطنية، أن المباراة المتأخرة للجولة الـ 26، بين اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل، فقد تم تقديمها من الجمعة 6 أوت إلى يوم الثلاثاء 3 أوت، فيما ستلعب المباراة المتأخرة للجولة الـ 27 بين شبيبة القبائل ووداد تلمسان يوم الجمعة 6 أوت.

بعد برمجة هذه المباريات المؤجلة، سيتم التعرف على ممثلي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية للنسخة القادمة، يوم 9 أوت، عقب إجراء الجولة الـ 35 للرابطة الأولى، مع الأخذ بعين الاعتبار لقاعدة “المعامل” للمباريات التي لعبت والتقاط المحصل عليها.

ففي بيان للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فإن عملية القرعة للأدوار التمهيدية لمنافسات ما بين الأندية للموسم 2021-2022 ستجري يوم 15 أوت “على أقصى تقدير”.عقب الجولة الـ 34 يحتل شباب بلوزداد صدارة الترتيب بمجموع 66 نقطة، بفارق 7نقاط عن ملاحقيه وفاق سطيف وشبيبة الساورة (62 ن) لكل منهما.

للتذكير، حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوم السبت 23 أكتوبر تاريخ انطلاق الموسم الكروي الجديد (2021-2022) بصيغة مجموعة واحدة ب 18 ناديا (ذهابا وإيابا)