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رياضة

تأجيل الجولة الـ23 من المحترف الأول لهذه الأسباب

عمر سلامي
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تأجيل الجولة الـ23 من المحترف الأول لهذه الأسباب
ح.م
شعار رابطة كرة القدم المحترفة

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة، عن تأجيل الجولة 23 من البطولة المحترفة “موبيليس” التي كانت مقررة يوم 5 ماي المقبل.
وأكدت الرابطة في بيان لها أنه تم تأجيل الجولة لعدة أسباب، في مقدمتها تراكم المباريات المتأخرة وطلب الأندية خلال الجمعية العامة العادية للرابطة استكمال جميع هذه المباريات.

هذا بالإضافة إلى منح جميع الأندية فرصة متساوية، من أجل الحفاظ على القيم والأخلاقيات الرياضية.

وأضافت رابطة كرة القدم المحترفة أنه سيتم تحديد رؤية أفضل لبقية برنامج البطولة المحترفة، والذي سيتم الإعلان عنه يوم الفاتح ماي المقبل، بعد إجراء مباريات إياب المنافسات الأفريقية للأندية، وكذا مباريات ثمن نهائي لكأس الجزائر التي ستلعب أيام 28 و29 و30 أفريل.

برنامج المباريات المتأخرة :
الجولة 18: شبيبة القبائل – اتحاد الجزائر يوم 05 ماي
الجولة 19: شباب بلوزداد- وفاق سطيف يوم 05 ماي
الجولة 19: اتحاد خنشلة- شبيبة القبائل ستبرمج لاحقا
الجولة 20: نادي بارادو- اتحاد الجزائر ستبرمج لاحقا
الجولة 20: مولودية الجزائر- شباب بلوزداد ستبرمج لاحقا
الجولة 20: شبيبة القبائل – مولودية البيض ستبرمج لاحقا
الجولة 21: اتحاد الجزائر- مولودية وهران ستبرمج لاحقا

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