تأجيل الجولة الـ26 إلى الـ6 ماي القادم

الرابطة الوطنية الثانية:

أجلت الجولة الـ26 لبطولة الرابطة الوطنية الثانية، التي كانت مقررة يومي 21 و22 أفريل، إلى تاريخ 6 ماي المقبل وهذا لتزامنها مع عيد الفطر المبارك، المنتظر نهاية الأسبوع، بحسب ما أعلنته الرابطة الوطنية لكرة القدم- هواة.

وأوضحت الرابطة أن التأجيل بـ15 يوما، كان بالإمكان أن يكون بأسبوع فقط، أي في نهاية أسبوع يومي 28 و29 أفريل، لكن الرابطة الوطنية لكرة القدم- هواة، أخذت في الحسبان ثمن نهائي كأس الجزائر (أكابر/ رجال) المقرر في هذين التاريخين. ولذا قررت الهيئة الكروية، إرجاء الجولة الـ26 لأسبوع إضافي، أي حتى 6 ماي المقبل، إذ أن أربعة أندية من القسم الثاني مازالت في مسابقة كاس الجزائر وهي كل من جمعية الخروب، شباب برج منايل، ترجي مستغانم وصفاء خميس مليانة.