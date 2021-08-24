تأجيل الدخول الرسمي للتكوين المهني إلى 5 أكتوبر

تعلم وزارة التكوين والتعليم المهنيين أنه تم تأجيل الدخول الرسمي المقبل الخاص بالمتكونين المستأنفين والمسجلين الجدد ليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، بعد ما كان مقررا في 26 سبتمبر.

وحسب بيان للوزارة، فقد “تم تمديد التسجيلات لدورة أكتوبر 2021 إلى غاية يوم السبت 25 سبتمبر 2021”.

وأوضح ذات البيان أن هذا القرار جاء حرصا من الوزارة الوصية على أهمية الحفاظ على كافة مستخدمي القطاع والمتربصين والممتهنين والتلاميذ، ولمواصلة عملية التلقيح لحمايتهم من أخطار الكوفيد 19، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، حسب ما جاء في البيان.

س. ع