تأجيل الدخول المدرسي إلى الأسبوع الأخير من سبتمبر

لترميم المدارس المحترقة وتجهيز المؤسسات الرقمية

ستشرع وزارة التربية الوطنية، من خلال مديريها التنفيذيين، مطلع شهر سبتمبر المقبل، في انتقاء أساتذة مادة الإنجليزية الذين ستوكل لهم مهمة تدريس أقسام الثالثة ابتدائي، عن طريق تطبيق “سلم تنقيط” رقمي يرتكز على جملة من المعايير، بالمقابل، من المرجح تأجيل الدخول المدرسي إلى غاية الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، لأجل توفير كل أسباب نجاحه في كافة الجوانب، من خلال استكمال كل العمليات وبالأخص إعادة تهيئة وترميم المدارس المتضررة بشكل كبير جراء الحرائق الأخيرة التي اندلعت ببعض ولايات الوطن.

أفادت مصادر “الشروق” بأن عملية انتقاء أساتذة مادة الإنجليزية المسجلين عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، والذين ستوكل لهم مهمة تدريس تلاميذ أقسام الثالثة ابتدائي، ستنطلق مطلع شهر سبتمبر المقبل كأقصى تقدير، إذ سيتم اللجوء إلى إحدى الآليات الحديثة لتسهيل المهمة على مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، بتفعيل “سلم تنقيط” رقمي يرتكز أساسا على مجموعة من المعايير، على غرار أقدمية الشهادة “المؤهل العلمي” والحالة العائلية والسن، وذلك بغية ربح الوقت من جهة، ومن جهة ثانية لوضع حد للتلاعب بالمناصب المالية، عبر تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، خاصة أن الطلب يفوق العرض بكثير، إذ استقبلت مصالح الموظفين في فترة وجيزة ما بين 1000 وألفين طلب ترشح خاصة بالمدن الكبرى، من الراغبين في الاستفادة من التوظيف المؤقت كأساتذة متعاقدين في مادة الاختصاص.

وأسرت ذات المصادر بأنه قد تقرر تخصيص أستاذ مادة الإنجليزية لكل ثلاث أو أربع مدارس ابتدائية متجاورة، تقع في نفس المقاطعة الجغرافية، شريطة احترام النصاب القانوني لساعات العمل دون تجاوزه، بناء على المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث يلتزم الأستاذ بتقديم حصصه الدراسية بحجم ساعي يتراوح بين 27 ونصف و30 ساعة في الأسبوع وفقا لشبكة مواقيت المخطط الاستثنائي للتعليم الابتدائي في نظام الدوام الوحد نظام الدوامين.

كما سيتم تقسيم الحصة الدراسية الواحدة المقدرة بـ90 دقيقة إلى حصتين منفصلتين في الأسبوع، مؤكدة المصادر ذاتها بأن عملية تكوينهم ومرافقتهم تنطلق قبل التحاقهم بمؤسسات عملهم لمدة 15 يوما من قبل مفتشي مادة الإنجليزية للطور المتوسط، وتستمر أثناء الخدمة.

وفي الموضوع، طالب بوعلام عمورة، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، القائمين على وزارة التربية الوطنية، بضرورة إيجاد حلول عملية وتوافقية، بخصوص ملف توظيف أساتذة مادة الإنجليزية بولايات الجنوب والجنوب الكبير، بسبب بعد المسافة بين المؤسسات التربوية المتواجدة في نفس المقاطعة الجغرافية، على اعتبار أن المسافة بين مدرسة وأخرى تصل إلى 100 كيلومتر، الأمر الذي سيصعب مهمة تنقل المربين من مؤسسة تربوية إلى أخرى خاصة في ظل عدم توفر وسائل النقل، وسيؤدي حتما إلى تعثر العملية التعليمية التعلمية على أرض الواقع.

وبخصوص ملف الدخول المدرسي الذي أثار الكثير من الجدل جراء الغموض في تاريخه، وتسبب في خلط أوراق الأولياء الذين أضحوا يركضون وراء الإشاعات بمواقع التواصل الاجتماعي، أكدت مصادرنا بأن كل المعطيات المتوفرة على مستوى 60 مديرية تربية تؤشر على أنه سيتم تأجيل الدخول المدرسي المقبل إلى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، وبالتحديد خلال الفترة بين الـ21 وإلى غاية الـ25 منه.

وأرجعت مصادرنا زحزحة موعد التحاق التلاميذ بأقسامهم إلى توفير أسباب نجاحه، باستكمال كل العمليات المرتبطة، سواء التأطير البيداغوجي والإداري وتوفير المنشآت والهياكل القاعدية وتجهيز المدارس الرقمية باللوحات الإلكترونية وتوفير الكتب المدرسية بأعداد كافية، إلى جانب الانتهاء كليا من إعادة تهيئة وترميم المدارس المتضررة بشكل كبير من الحرائق التي اندلعت ببعض ولايات الوطن، على غرار الطارف وسوق أهراس وسطيف.