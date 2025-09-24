تأجيل القمة بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر إلى تاريخ لاحق

الجولة السادسة من الرابطة الأولى "موبيليس":

تم تأجيل مباراة القمة بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، المقررة بتاريخ 2 أكتوبر المقبل بملعب -حسين آيت احمد- بتيزي وزو، لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم “موبيليس”، إلى تاريخ لاحق، حسب ما كشفت عنه الرابطة المحترفة على موقعها الرسمي.وسيكون الناديان معنيان بمباريات إياب الدور التمهيدي الأول لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وتنطلق هذه الجولة يوم السبت 27 سبتمبر بإجراء ثلاث مباريات، يتعلق الأمر بكل من: نجم بن عكنون-شبيبة الساورة المقررة على الساعة الرابعة زوالا بينما أولمبي الشلف-مستقبل الرويسات مولودية وهران-نادي بارادو. وتتواصل يومي الأحد والاثنين.

من جهته، يعود فريق شباب بلوزداد للاستقبال بملعبه -20 اوت 55- بالعاصمة الضيف شباب قسنطينة ضمن الجولة السادسة أيضا، بعدما كان قد استضاف شبيبة الساورة، بشكل “استثنائي” بملعب -الشهيد حملاوي- بقسنطينة.

أما اتحاد الجزائر، فسيستضيف مولودية البيض بملعب -عمر بن رابح بالدار البيضاء- بدون حضور الجمهور.وبعد مرور خمس جولات، يتصدر ترتيب بطولة الرابطة الأولى كلا من مستقبل الرويسات، شبيبة الساورة وأولمبي آقبو، برصيد 10 نقاط لكل فريق.

برنامج مباريات الجولة السادسة:

السبت 27، سبتمبر 2025:

نجم بن عكنون – شبيبة الساورة (16.00سا)

أولمبي الشلف – مستقبل الرويسات (17.00سا)

مولودية وهران – نادي بارادو (17.45سا)

الأحد 28 سبتمبر 2025:

شباب بلوزداد – شباب قسنطينة (16.00سا)

أولمبي آقبو – اتحاد خنشلة (16.00سا)

الاثنين 29 سبتمبر 2025:

ترجي مستغانم – وفاق سطيف (18.00سا)

اتحاد الجزائر – مولودية البيض (16.00سا) دون جمهور

مباراة مؤجلة:

شبيبة القبائل – مولودية الجزائر