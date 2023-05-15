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رياضة

تأجيل المباراة الجوارية العاصمية

علي بهلولي
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تأجيل المباراة الجوارية العاصمية
الأرشيف

تأجّلت المباراة الجوارية بين ناديَي اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، إلى تاريخ لاحق لم يُضبط بعد، مثلما هو الشّأن للملعب.

وينشغل اتحاد العاصمة بِمقابلته أمام الزّائر أسيك ميموزا الإيفواري هذا الأربعاء، بِرسم إياب نصف نهائي كأس “الكاف”، وهو سرّ تأجيل مواجهته المحلّية أمام “العميد”.

وبِالمُقابل، كشفت رابطة الكرة المُحترفة، الإثنين، عن تواريخ ومواقيت وملاعب الجولة الـ 23 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل، حيث تُجرى هذا الأربعاء والخميس المُقبل.

وفي كأس الجمهورية، وفي مباراة متأخّرة عن الدور ربع النّهائي، يُواجه شباب بلوزداد فريق جمعية الخروب الأحد المقبل على الساعة الرّابعة عصرا.

ويحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر أطوار هذه المقابلة، عِلما أن محطّة نصف النّهائي شهدت تأهّل ثلاثة أندية في تاريخ سابق، وهي: شبيبة الساورة وجمعية الشلف ونجم مقرة.

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