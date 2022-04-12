تأجيل المحاكمة الثانية لشكيب خليل إلى 10 ماي

أجلت الغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الاثنين، المحاكمة الثانية لقضية الفساد المتعلقة بسونطراك والمتابع فيه الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل المتواجد في حالة فرار، إلى تاريخ 10 ماي الداخل.

ويحاكم خليل في هذه القضية رفقة عدد من إطارات مجمع سوناطراك على رأسهم المديرين العامين الأسبقين محمد مزيان وعبد الحفيظ فغولي.

جدير بالذكر أن القضية تتعلق بصفقات جمعت مجمع سوناطراك و”سايبام”، من خلال فرعيها في الجزائر، إضافة لشركة “سنام بروجيتي” وشركات أخرى. والمتعلق بصفقة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بمنطقة أرزيو في ولاية وهران المعروف بتسمية “GNL3″.