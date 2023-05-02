تأجيل المصادقة على المخطّطات السنوية للموارد البشرية شهرا آخر

قصد ضمان استكمالها في أحسن الظروف

رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بتمديد آجال المصادقة على المخطّطات السنوية لتسيير الموارد البشرية إلى 31 ماي الجاري المقبل، وهذا بالنظر إلى التأخر المسجل في العملية التي تم تحديد آخر أجل لها 30 أفريل المنصرم.

وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بتاريخ 2 ماي الجاري، موجّهة إلى الولاة والأمناء العامين بالوزارات ورؤساء مفتّشيات الوظيفة العمومية للولايات، بخصوص آجال الدراسة والمصادقة على المخطّطات السنوية، لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2023، اطلعت عليها “الشروق”، فقد تقرّر تمديد أجل إيداع المخطّطات السنوية لتسيير الموارد البشرية، إلى 31 ماي 2023.

وتؤكد التعليمة الموقّعة من طرف المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بتفويض عن الوزير الأول، تلقت “الشروق” نسخة منها، أنه بناء على التعليمة الصادرة بتاريخ 8 جانفي 2023 والتي تم بموجبها تحديد تاريخ 30 أفريل كآخر أجل للمصادقة على المخطّطات السنوية لتسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة المالية 2023، وبالنظر إلى التأخر المسجّل في إيداع هذه المخطّطات وإنهاء عملية دراستها والمصادقة عليها، وقصد ضمان استكمالها في أحسن الظروف، فقد تقرّر بصفة استثنائية تمديد آجال الإيداع والدراسة والمصادقة على مشاريع المخطّطات سالفة الذكر إلى غاية 31 ماي 2023، كآخر أجل.