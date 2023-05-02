-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي (فيديو)
الجزائر
قصد ضمان استكمالها في أحسن الظروف

تأجيل المصادقة على المخطّطات السنوية للموارد البشرية شهرا آخر

ع. س
  • 43
  • 0
تأجيل المصادقة على المخطّطات السنوية للموارد البشرية شهرا آخر
أرشيف

رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بتمديد آجال المصادقة على المخطّطات السنوية لتسيير الموارد البشرية إلى 31 ماي الجاري المقبل، وهذا بالنظر إلى التأخر المسجل في العملية التي تم تحديد آخر أجل لها 30 أفريل المنصرم.
وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بتاريخ 2 ماي الجاري، موجّهة إلى الولاة والأمناء العامين بالوزارات ورؤساء مفتّشيات الوظيفة العمومية للولايات، بخصوص آجال الدراسة والمصادقة على المخطّطات السنوية، لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2023، اطلعت عليها “الشروق”، فقد تقرّر تمديد أجل إيداع المخطّطات السنوية لتسيير الموارد البشرية، إلى 31 ماي 2023.
وتؤكد التعليمة الموقّعة من طرف المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بتفويض عن الوزير الأول، تلقت “الشروق” نسخة منها، أنه بناء على التعليمة الصادرة بتاريخ 8 جانفي 2023 والتي تم بموجبها تحديد تاريخ 30 أفريل كآخر أجل للمصادقة على المخطّطات السنوية لتسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة المالية 2023، وبالنظر إلى التأخر المسجّل في إيداع هذه المخطّطات وإنهاء عملية دراستها والمصادقة عليها، وقصد ضمان استكمالها في أحسن الظروف، فقد تقرّر بصفة استثنائية تمديد آجال الإيداع والدراسة والمصادقة على مشاريع المخطّطات سالفة الذكر إلى غاية 31 ماي 2023، كآخر أجل.

مقالات ذات صلة
تزكية غريم سيدي السعيد على رأس المركزية النقابية بالعاصمة

تزكية غريم سيدي السعيد على رأس المركزية النقابية بالعاصمة

“السانكيام الجديد” يمر بردا وسلاما في يومه الأول

“السانكيام الجديد” يمر بردا وسلاما في يومه الأول

عصابات المهلوسات تستهدف البراءة!

عصابات المهلوسات تستهدف البراءة!

بداية من جوان.. زيادات بأثر رجعي في معاشات أكثر من 3 ملايين متقاعد

بداية من جوان.. زيادات بأثر رجعي في معاشات أكثر من 3 ملايين متقاعد

نحو إخطار المحكمة الدستورية بشأن قانون الممارسة النقابية

نحو إخطار المحكمة الدستورية بشأن قانون الممارسة النقابية

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 01 ماي 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 01 ماي 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد