تأجيل المصادقة على المخطّطات السنوية للموارد البشرية إلى 29 جوان

المديرية العامة للوظيفة العمومية تقرر:

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن تمديد آجال المصادقة على المخطّطات السنوية لتسيير الموارد البشرية إلى 29 جوان الجاري، وهذا بالنظر إلى التأخر المسجل في العملية التي تم تحديد آخر أجل لها بـ15 مارس المنصرم.

وجاء ذلك في تعليمة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بتاريخ 11 جوان الجاري، موجّهة إلى الولاة والأمناء العامين بالوزارات ورؤساء مفتّشيات الوظيفة العمومية للولايات، اطلعت عليها “الشروق”.

وورد في الوثيقة أنه بخصوص آجال الدراسة والمصادقة على المخطّطات السنوية، لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2023، فقد تقرّر تمديد أجل إيداع المخطّطات السنوية لتسيير الموارد البشرية، إلى 29 جوان الجاري.

وسبق للمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن رخص بتمديد المصادقة على المخطّطات السنوية لتسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة المالية 2023، لمرتين سابقتين، وكان مبرمجا أن تنتهي العملية في 30 أفريل الماضي، ثم جرى منح أجل آخر هو 31 ماي الماضي، ليتم تأجيل العملية للمرة الثالثة.

ومعلوم أن تأجيل المصادقة على مخططات تسيير الموارد البشرية قد يعطل عمل المسيّر المالي، الذي لن يكون بإمكانه القيام بعملية تسيير تقديري لموارده البشرية في المستقبل إلا بعد استكمال المخطّطات، خاصة ما تعلّق بحصر المناصب المالية الموجهة للتوظيف على مستوى مختلف المديريات، وكذا ترقيات الموظّفين، وحركة المستخدمين السنوية، علاوة على ملف تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، والإحالة على التقاعد، وهو ما يفرض ضرورة التعجيل بالمصادقة على مخطّطات تسيير الموارد البشرية، للتمكن من طي كافة هذه الملفات.