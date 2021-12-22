تأجيل النطق بالأحكام في قضية حداد بميناء وهران

تخلف القاضي عن الحضور لدواع خاصة

أجلت محكمة فلاوسن في وهران، منطوق الأحكام الابتدائية في قضية علي حداد وشقيقه “م.ح” مالك شركة عبور والمكلف بأعماله في ميناء وهران في آن واحد، إضافة إلى تسعة أشخاص عن مؤسسة ميناء وهران بينهم شخصان متوفيان انقضت بحقهما الدعوى العمومية، وتم تأجيل النطق إلى أجل غير معلوم، على خلفية تخلف القاضي الذي أدار جلسة محاكمة الجميع بتاريخ 8 ديسمبر، عن الحضور لدواع خاصة، وقررت المحكمة تأجيل النطق في كامل القضايا السابقة إلى إشعار غير مسمى، كما تم إرجاء محاكمات الموقوفين وغيرهم في عدد من القضايا التي كانت مبرمجة بتاريخ 21 ديسمبر .

وحسب مصادر مؤكدة لـ”الشروق”، فإن هيئات دفاع المتهمين غير الموقوفين، أبلغت المعنيين بالمداولة بتأجيل منطوق الأحكام، بسبب تخلف القاضي عن الحضور، للفصل في ملف تزوير فواتير خدمات مينائية والاستفادة من امتيازات من دون وجه حق، حصل عليها مجمع “أوتي بي ار أش”، خلال الفترة الممتدة بين 2016/2019 .

وعزت مصادر عليمة، سبب تأجيل النطق في هذا الملف الذي استغرقت تحقيقاته أكثر من 6 سنوات أي منذ 24/04/2016 تاريخ التبليغ عن القضية، إلى إجازة مرضية قصيرة أودعها القاضي الذي أدار المحاكمة، وقررت محكمة وهران تأجيل مداولة الحال إلى غاية استئناف القاضي لنشاطه .

وكان ممثل الحق العام على مستوى محكمة فلاوسن، التمس توقيع عقوبات تتراوح بين ثلاث سنوات حبسا نافذا لرجل الأعمال الموقوف “ع. ح” وشقيقه “م. ح” وتطبيق القانون إلى أربع سنوات حبسا نافذا لـ7 إطارات بميناء وهران، من ضمنهم مدير الاستغلال الأسبق، المدير العام للمحاسبة، مسؤول في قسم الفوترة، المتابعين في ملف تزوير فواتير خدمات مينائية، سوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وتضخيم الفواتير، والامتيازات غير القانونية .