تأجيل النظر في قضية رابح ماجر أمام محكمة سيدي أمحمد

أجلت محكمة الجنح بسيدي أمحمد، الخميس، النظر في قضية اللاعب الدولي السابق رابح ماجر في قضية الاستفادة من “الريع الإشهاري”، إلى تاريخ 26 ماي 2022.

وحسب ملف القضية، فإن رابح ماجر استفاد من صفحات اشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية تسمى البلاغ، التي كان يملكها في وقت سابق قبل أن تتوقف ويتم حل الشركة.

ويتابع اللاعب السابق رفقة شريك له (إبراهيم.م) بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة والإقرار الكاذب والتزوير واستعمال المزور.