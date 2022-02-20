تأجيل امدغاسن السينمائي إلى شهر ماي المقبل

الكوفيد والصعوبات المالية ترجئ الطبعة الثانية

تقرر تأجيل الطبعة الثانية من مهرجان امدغاسن السينمائي إلى شهر ماي المقبل بعدما كان مقررا في الفاتح من شهر مارس. وعزت محافظة المهرجان هذا التأجيل إلى تداعيات الكوفيد.

وقال بيان صادر عن المحافظة إنه ونظرا “للظروف الصحية التي تعرفها الجزائر على غرار باقي دول العالم التي أدت إلى إغلاق مطارات، وبالتالي يتعذر على ضيوف المهرجان الحضور” سواء تعلق الأمر بالأسماء التي تم اختيارها للمشاركة كضيوف شرف أم في لجنة التحكيم أم حتى لعرض أعمالها، فضلا عن الارتباطات الفنية لبعضهم بتصوير أعمال لشهر رمضان. هذا، زيادة على الظروف المادية التي يعرفها المهرجان. وبالتالي، فقد تقرر تأجيل هذه الدورة إلى 10 من شهر ماي المقبل.

للإشارة، سبق وأعلنت محافظة المهرجان عن مشاركة 29 فليما من 25 بلدا في هذه الدورة، تتنافس على جوائز المهرجان في مختلف الفئات، فضلا عن تنظيم عدد من الجولات السياحية للمنطقة التاريخية لناحية باتنة.

وكانت محافظة المهرجان قد أعلنت سابقا عن منح شارة الطبعة الثانية للممثلة مليكة بلباي، وتسطير برنامج مواز للعروض يضم موائد مستديرة وورشات ومعارض، كما سبق لمحافظة المهرجان المخرج عصام تعشيت أن كشف في تصريحات سابقة، أن الطبعة الثانية ستجري في ديكورات تراثية تحمل بصمة خاصة للتسويق السياحي والتراثي لمنطقة باتنة.