تأجيل انطلاق المرحلة الأولى من بيع تذاكر “كان” 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الخميس، عن تأجيل انطلاق المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك من أجل استكمال بعض الترتيبات التنظيمية وضمان أفضل تجربة للجماهير.

وكان من المقرر أن تُفتح عملية البيع منتصف نهار يوم الخميس، غير أن الموقع الإلكتروني المخصص للتذاكر واجه مشاكل تقنية بعد دقائق من إطلاقه، ما حال دون إتمام الجماهير لعمليات الشراء.

وأوضح الكاف في بيانه أنه يعمل بالتنسيق مع اللجنة المنظمة المحلية وشركاء البطولة على استكمال جميع التفاصيل المتعلقة بآلية البيع، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد لانطلاق المرحلة الأولى من المبيعات في الوقت المناسب.

وتجري النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 جانفي 2026، حيث يُنتظر أن تشهد البطولة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

