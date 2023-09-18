تأجيل انطلاق المنافسة إلى يومي 29 و30 سبتمبر

الرابطة الثانية "هواة" لكرة القدم

تم تأجيل الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم هواة، التي كانت مبرمجة نهاية الأسبوع الجاري، إلى يومي 29 و30 سبتمبر الجاري، حسب ما أعلنت عنه الاثنين الرابطة الوطنية لكرة القدم (هواة) على موقعها الرسمي.

وأوردت الهيأة في بيان لها أنه “بالنظر للصعوبات الكبيرة التي واجهتها بعض الأندية خلال تحضيراتها للموسم الكروي الجديد، لاسيما فيما يخص التمويل، قررت الرابطة، وبعد التشاور مع أعضاء المكتب التنفيذي، التأجيل الاستثنائي لانطلاق بطولتي الأكابر والرديف إلى يومي 29 و30 سبتمبر”.

وأضاف البيان أنه يتوجب على “أندية الرابطة الثانية هواة (أكابر) الاستقبال بملاعب تستجيب للمعايير المشروطة، على غرار عدد المقاعد الذي يساوي أو يفوق 4 آلاف، إضافة إلى توفر أربع غرف تغيير الملابس وتمتعها بكل المواصفات، وفقا للمادة الرابعة للقانون المنظم لكرة القدم هواة.

وفيما يخص سحب الإجازات، فسيكون على أقصى تقدير، بداية من اليوم 19 سبتمبر الجاري، على الموقع الرسمي للرابطة، لكن ذلك يكون شريطة ضبط الوضعية المالية تجاه الرابطة استنادا إلى الفقرتين 8 و12 من المادة 1 من الإجراءات القانونية المنظمة لمنافسات كرة القدم للرابطة الثانية للموسم 2023-2024”.

وكانت مباريات الجولة الأولى مقررة آنفا يوم الجمعة 22 سبتمبر بالنسبة لمجموعة وسط-شرق ويوم السبت 23 سبتمبر لمجموعة وسط-غرب، حسب البرنامج الذي كشفت عنه الهيأة الكروية للهواة في أوت المنصرم قبل ان يتم التأجيل.