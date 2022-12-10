-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
البطولة الوطنية لكرة اليد:

تأجيل انطلاق الموسم الجديد إلى 30 ديسمبر

ق. ر
  • 72
  • 0
تأجيل انطلاق الموسم الجديد إلى 30 ديسمبر

تم تأجيل انطلاق البطولة الوطنية لكرة اليد للقسم الممتاز (رجال وسيدات) للموسم الكروي، 2022-2023 إلى يومي 30 و31 ديسمبر الجاري، بعد أن كانت مقررة آنفا في 16 و17 من ذات الشهر، بحسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

كما استدعت الهيئة الاتحادية جمعية عامة طارئة في 24 ديسمبر للمصادقة على الصيغة الجديدة للمنافستين المذكورتين.

وبخصوص البطولة الوطنية للقسم الأول (رجال وسيدات)، برمجت الاتحادية انطلاق الموسم الجديد يومي 6 و7 جانفي 2023.

بالإضافة إلى هذه القرارات، حدد أعضاء المكتب الفيدرالي برئاسة كريمة طالب، يومي 16 و17 ديسمبر بداية منافسة كأس الجزائر لموسم “2021-2022” (رجال وسيدات) ثم تكون متبوعة بالدور ربع النهائي (23 – 24 ديسمبر). وقبل انطلاق الموسم الجديد سيلتقي تقنيو الكرة الصغيرة يوم 15 ديسمبر في اجتماع المجمع الفني الوطني.

للتذكير، توج وفاق عين التوتة (رجال) ونادي الأبيار (سيدات) بلقب البطولة الوطنية للموسم 2021-2022. 

مقالات ذات صلة
جامعة عريقة مثل أوكسفورد تنغمس في لعبة “حك تربح”!

جامعة عريقة مثل أوكسفورد تنغمس في لعبة “حك تربح”!

“الفيفا” تفتح تحقيقا بِخصوص مباراة الأرجنتين وهولندا

“الفيفا” تفتح تحقيقا بِخصوص مباراة الأرجنتين وهولندا

أوزيل يدافع عن رونالدو قبل مواجهة المغرب

أوزيل يدافع عن رونالدو قبل مواجهة المغرب

السنيغال وكينيا مُتحمّستان لِتنظيم كأس أمم إفريقيا

السنيغال وكينيا مُتحمّستان لِتنظيم كأس أمم إفريقيا

بِالفيديو: هدف بِتسديدة قوية لـ “براهيمي”

بِالفيديو: هدف بِتسديدة قوية لـ “براهيمي”

دغموم يصاب ويحتاج برنامجا تأهيليا مكثفا

دغموم يصاب ويحتاج برنامجا تأهيليا مكثفا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد