تأجيل انطلاق الموسم الجديد إلى 30 ديسمبر

البطولة الوطنية لكرة اليد:

تم تأجيل انطلاق البطولة الوطنية لكرة اليد للقسم الممتاز (رجال وسيدات) للموسم الكروي، 2022-2023 إلى يومي 30 و31 ديسمبر الجاري، بعد أن كانت مقررة آنفا في 16 و17 من ذات الشهر، بحسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

كما استدعت الهيئة الاتحادية جمعية عامة طارئة في 24 ديسمبر للمصادقة على الصيغة الجديدة للمنافستين المذكورتين.

وبخصوص البطولة الوطنية للقسم الأول (رجال وسيدات)، برمجت الاتحادية انطلاق الموسم الجديد يومي 6 و7 جانفي 2023.

بالإضافة إلى هذه القرارات، حدد أعضاء المكتب الفيدرالي برئاسة كريمة طالب، يومي 16 و17 ديسمبر بداية منافسة كأس الجزائر لموسم “2021-2022” (رجال وسيدات) ثم تكون متبوعة بالدور ربع النهائي (23 – 24 ديسمبر). وقبل انطلاق الموسم الجديد سيلتقي تقنيو الكرة الصغيرة يوم 15 ديسمبر في اجتماع المجمع الفني الوطني.

للتذكير، توج وفاق عين التوتة (رجال) ونادي الأبيار (سيدات) بلقب البطولة الوطنية للموسم 2021-2022.