تأجيل تدشين ملعب براقي

لاعبو المنتخب المحلّي الجزائري في معسكر الإمارات شهر نوفمبر من عام 2022.

لن يُفتتح ملعب براقي في الـ 17 من ديسمبر الحالي، كما ذكره اتحاد الكرة الجزائري في تاريخ سابق.

وكان يُفترض أن تُفتتح المنشأة الرياضية لِبلدية براقي، السبت المقبل. بِتنظيم المباراة الودّية بين المنتخب الوطني المحلّي ونظيره السنيغالي.

وهكذا سيتأجّل موعد تدشين ملعب براقي إلى تاريخ لاحق، لا يتعدّى في كلّ الأحوال عتبة الـ 13 من جانفي المقبل.

وسيحتضن مقابلة محلّيي الجزائر والسنيغال ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، كما جاء في بيان لـ “الفاف” نشرته سهرة الأحد.

وبِخصوص المواجهة الودّية الأولى لِرجال الناخب الوطني مجيد بوقرة أمام موريتانيا هذا الأربعاء، فستُلعب أيضا بِميدان عنابة، بعد أن بُرمجت سابقا بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران.

وستُجرى مباراة موريتانيا على الساعة الخامسة مساءً، ويُقام لقاء السنيغال على الساعة السادسة والنصف مساءً. وبِمدرّجات شاغرة.

وتستعدّ المنتخبات الثلاثة لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُبرمجة بِالجزائر ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.