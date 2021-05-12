تأجيل تنظيم بطولة إفريقيا لِألعاب القوى بِالجزائر

نسخة جوان 2021

تأجّل تنظيم بطولة إفريقيا لِألعاب القوى نسخة الجزائر 2021، إلى تاريخ لاحق. كما جاء في بيان نشرته وزارة الشباب والرياضة، الأربعاء.

وكان يُفترض أن تحتضن مدينتا الجزائر (العاصمة) ووهران فعّاليات بطولة إفريقيا لِألعاب القوى، في فترة مابين الـ 22 والـ 26 من شهر جوان المقبل.

وفسّرت وزارة الشباب والرياضة قرار التأجيل، بِعودة مخاطر فيروس “كورونا”. وذلك بِالتنسيق مع اللجنة الوطنية الطبية المُكلّفة بِمتابعة تطوّرات هذه الجائحة.

وطلبت وزارة سيد علي خالدي من الاتحاد الجزائري لِألعاب القوى، إبلاغ نظيره الإفريقي بِقرار التأجيل، والتشاور حول ضبط تاريخ آخر مناسب.