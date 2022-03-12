تأجيل جديد لقضية علي حداد وشقيقه وكوادر ميناء وهران

القرار صدر بناء على طلب الدفاع

قررت نهاية الأسبوع الماضي، محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، تأجيلا ثالثا على التوالي لمحاكمة رجل الأعمال الموقوف علي حداد وشقيقه وثمانية أشخاص آخرين، بعضهم إطارات في مؤسسة ميناء وهران، إلى تاريخ 31 مارس الجاري، وجاء تأجيل النظر في ملف رئيس منتدى الأفسيو السابق، بطلب من هيئة الدفاع، التي استندت إلى ارتباط الرجل الموقوف بعدة قضايا أخرى لها صلة بالفساد على مستوى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

وأرجأت الهيئة مناقشة جلسة الاستئناف إلى التاريخ المذكور، مع تأكيدها على أن يكون تاريخ 31 مارس، آخر موعد للفصل في ملف تزوير فواتير خدمات مينائية لفائدة علي حداد.

وذكرت مصادر مؤكدة للشروق، أنه تمت المناداة على حداد في افتتاح الجلسة، التي كانت تجرى عن بعد، من سجن تازولت بباتنة بعدها تدخلت إدارة ذات المؤسسة العقابية، وأكدت أن حداد يحاكم في توقيت واحد في قضايا منفصلة تتعلق بالفساد بمحكمة سيدي أمحمد.

ملف الحال الذي تأجل الفصل فيه ثلاث مرات، كانت محكمة فلاوسن في وهران، قضت فيه بتاريخ 28 ديسمبر الفائت، بعقوبات تتفاوت بين 18 شهرا حبسا نافذا غرامة مالية قوامها 100 ألف دينار جزائري بحق رجل الأعمال الجزائري الموقوف، علي حداد، كما سلطت المحكمة نفس العقوبة على خمسة أشخاص آخرين يشتغلون في رتب مختلفة في مؤسسة ميناء وهران، عن جنحة التزوير واستعماله في محررات تجارية بحق علي حداد، مع جنحة إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور لباقي المتابعين، فيما برأت المحكمة ساحة خمسة متهمين آخرين، أربعة منهم إطارات بمؤسسة ميناء وهران، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة “أوتي.أر شبي”، مع العلم أن ممثل الحق العام، كان في جلسة المحاكمة قد التمس ثلاث سنوات حبسا نافذا بحق جميع الأشخاص المتابعين في القضية التي أبلغ عنها رئيس الدائرة التجارية السابق لميناء وهران نور الدين تونسي في ربيع 2017.

وقدر المبلغ الإجمالي للخسارة، التي تكبدتها مؤسسة ميناء وهران 4.711.227.30 د.ج. يذكر أن علي حداد، الرجل النافذ في وقت سابق في ميناء وهران، كانت الجهات الرسمية في وهران، جردته من ثلاثة عقارات هامة كان يتملكها بطرق غير مشروعة، في بئر الجير والسانيا، وتم الحجز طبقا لأحكام قضائية نهائية تقضي بمصادرتها وتحويلها إلى مديرية الصناعة في وهران.