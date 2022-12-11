تأجيل جلسة قضية ميناء سكيكدة بسبب مرض أحد المتهمين

المدير السابق عجز عن الرد على أسئلة المحكمة

قررت، صباح الأحد، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سكيكدة، تأجيل محاكمة الرئيس المدير العام السابق لميناء سكيكدة ومن معه، في قضية فساد، إلى صباح الإثنين، لظروف المتهم الأول الصحية، مع رفض تأخير المحاكمة إلى أسبوع آخر .

ويأتي هذا التأخير الجديد لمحاكمة الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة “ط ع”، لعدم قدرة هذا الأخير على مواصلة أطوار الجلسة، لمعاناته من مضاعفات مرضية، بحيث التمس في البداية السماح له بتناول دوائه، حتى يتسنى له الإجابة على أسئلة القاضي.

وقررت هيئة محكمة الاستئناف ذاتها بعد استشارة واسعة، الاستجابة لملتمس دفاعه بتأجيل الملف على حالته بيوم واحد فقط، على أن تستأنف المحاكمة صباح الإثنين، ليتم رفض كافة الطلبات بتأخير الجلسة إلى غاية الأسبوع القادم، بحجة أن القضية قديمة ووجب الفصل فيها سريعا.

وتعد هذه هي الجلسة الثالثة التي يتم تأجيلها لمحاكمة المسؤول السابق لميناء سكيكدة مع 33 من المتهمين الآخرين، حيث أخرتها في الجلستين السابقتين لها لإعطاء مهلة لإعداد الدفاع واستدعاء المبلغين والشهود، بينما أجلتها صباح الأحد 11 ديسمبر إلى 24 ساعة فقط، لظروف المتهم الرئيس “ط ع” الصحية.

ويتابع في هذا الملف 34 شخصاً، بتهم ثقيلة، كل واحد حسب المنسوب إليه، منها منح امتيازات غير مبررة لفائدة متعاملين خواص وذلك خلال سنتي 2018 و2019، وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية لوزير النقل الأسبق سنة في تشريعيات 2017 عن دائرة عنابة، من خلال طبع نصف مليون ملصقة انتخابية على عاتق المؤسسة بمبلغ 2.082.500.00 دج، والتكفل بمصاريف إطعام و تنقل عدد من عمال ذات الميناء إلى ملعب العقيد شابو لتنشيط التجمع الشعبي، كما تم احتساب يوم التجمع للعمال المتنقلين عطلة مدفوعة الأجر ومنحهم يومين راحة .

مع العلم أن هذا الملف يعتبر من أصل الملفات الثلاثة التي فتحتها العدالة لتطهير الفساد في ميناء سكيكدة، ضمن حرب مكافحة الفساد التي استعرت في المدة الأخيرة ،وأطاحت بكبار المسؤولين في قطاع الموانئ على وجه التحديد، بحيث يعكف العديد من القضاة على تعميق البحث القضائي في ملفات فساد تخص امتيازات غير مبررة لصالح رجال أعمال، وفساد مالي آخر ارتبط بلجنة الخدمات الإجتماعية، إضافة إلى تخصيص أموال ميناء سكيكدة لتمويل خفي لاستحقاق انتخابي لفائدة مسؤولين سابقين.