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الجزائر

تأجيل جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية في الجزائر تضامنا مع فلسطين

الشروق أونلاين
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تأجيل جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية في الجزائر تضامنا مع فلسطين
أرشيف
الجزائر دوما مع فلسطين

 قررت وزارة الشباب والرياضة يوم الأربعاء، تأجيل جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية في الجزائر، بالنظر إلى التطورات الحاصلة في فلسطين المحتلة.

كما أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن تأجيل تنظيم مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، الذي كان من المقرر تنظيمه بين 3 و9 نوفمبر القادم.

وارتكب الاحتلال الصهيوني جريمة جديدة ضد المدنيين في غزة. بعد استهدافه للمستشفى المعمداني في القطاع مساء الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة على المستشفى، في أثناء وجود الآلاف من الفلسطينيين النازحين إليه. بعد أن دمرت منازلهم تحت القصف المتواصل منذ 11 يوم.

وأدانت الجزائر بشدّة، هذا الهجوم المتعمد على المستشفى المعمداني في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الجزائر “تدين بشدة الهجوم المتعمد على مستشفى في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال. الذي أسفر عن مئات الضحايا، والعديد من المصابين”.

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